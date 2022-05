Unai Emery se mostró orgulloso y contento del enorme esfuerzo de sus jugadores, pero asegura que habían trabajado para más. El técnico reconoció que se quedaron sin fuerzas en el segundo tiempo. La lesión de Gerard Moreno, el esfuerzo de la primera parte y la baja de Danjuma dejaron al Villarreal sin recursos tras un primer tiempo en el que rozaron la excelencia.

«Lo que habíamos hablado, planificado en nuestra perspectiva más optimista después de aquellos 90 minutos de Liverpool donde no fuimos nosotros pero mantuvimos viva la esperanza. Hoy necesitábamos algo más. Hemos encontrado gol y ellos no han tenido ocasiones de peligro. Gerard Moreno ha vuelto a tener molestias. En el descanso quisimos mantenerle pero no estaba aunque nos daba cosas interesantes. El gol de ellos nos ha vuelto a exigir mentalmente. Nos hemos quedado sin fuerza. Nos hemos quedado sin capacidad de responder a la exigencia del Liverpool», comentó el entrenador del Submarino tras el partido.

Un gol temprano de Dia y otro de Coquelin al borde del descanso igualaron la eliminatoria, aunque para Emery «fue clave allí terminar con opciones. Hoy hemos hecho todo lo contrario. No venimos de invitados a la semifinal y queremos jugar la final. Al no estar Danjuma y con Gerard tocado… hemos perdido prácticamente todo en ese segundo tiempo. Nos ha faltado encontrar recursos para ser mejores que ellos».

El Villarreal pagó muy caro el esfuerzo del primer tiempo, y Emery asegura que en el segundo faltaron recursos. «Fue un primer tiempo brillante, pero en el segundo hemos tenido menos respuestas, nos quedamos sin fuerzas. Con el 2-2 ya no hemos podido. Son cuatro tiempos de 45 minutos y con uno es insuficiente. Me siento contento y orgulloso, pero queríamos más. Hemos trabajado para más. No se va a dar ese paso más pero bueno», dijo en los micrófonos de Movistar Liga de Campeones.

El Villarreal ha dejado por el camino a dos gigantes del fútbol europeo como Bayern y Juventus. «Hoy hemos estado cerca o por momentos hemos estado en la excelencia», reconocía un Emery visiblemente emocionado. Tras el choque, el club groguet colgó un mensaje en sus redes sociales que reza lo siguiente: «GRACIAS por hacernos soñar, Unai Emery». «Que la afición lo disfrute. Es un proyecto de la familia Roig muy estable», respondió el técnico.