El duro palo de una ex estrella del Barça hacia Szczesny por su adicción al tabaco: «Es un enfermo»

El Barça vive días de celebración tras proclamarse campeón de Liga por vigésima octava vez en su historia. El conjunto dirigido por Hansi Flick selló el título a falta de dos jornadas para el final de ésta, culminando una temporada muy regular a nivel nacional, aunque con la espina clavada de la Champions League. Las celebraciones no se hicieron esperar: desde los vestuarios del RCDE Stadium hasta las calles de Barcelona, pasando por una rúa multitudinaria junto a la afición del Barça, donde hubo muchos protagonistas, entre ellos Wojciech Szczesny en su adicción al tabaco.

En medio de este ambiente festivo, algunas de las imágenes de Szczesny ha provocado una fuerte polémica y una dura reacción por parte de Lobo Carrasco, ex jugador y leyenda del Barça. Durante la rúa del equipo por las calles de la ciudad, el guardameta polaco fue visto fumando de forma continuada e incluso ofreciendo tabaco a algunos de sus compañeros, algunos de ellos aún menores, algo que no sentó nada bien a algunos sectores del entorno azulgrana.

😲 «Cuando veo alguien como SZCZESNY, veo un ENFERMO». 😡 «Yo le hubiera sancionado, proyecta una imagen horrorosa». @lobo_carrasco, contundente como nunca has visto. pic.twitter.com/tHNlclRQYV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 19, 2025

Las imágenes rápidamente se viralizaron, y en el programa El Chiringuito de Jugones, presentado por Josep Pedrerol, el tema fue puesto sobre la mesa. Allí, Lobo Carrasco no se mordió la lengua a la hora de valorar la actitud del arquero. «Para mí es una mala imagen. Está rodeado de deportistas por todos los sitios… Yo cuando veo a alguien así veo un enfermo», afirmó con dureza el ex culé, visiblemente molesto por el comportamiento del portero.

Lobo Carrasco, que defendió la camiseta del Barça durante más de una década, fue aún más contundente: «Perdonad que sea tan duro, pero es que son enfermos. Son personas que están enfermas y hay que ayudarlas para que salgan de ese vicio que les quita vida y proyecta una imagen horrorosa de cara a los niños y niñas que quieren ser futbolistas».

Tres títulos post retirada 🚬 pic.twitter.com/MiFY8e6N0W — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 15, 2025

Sin embargo, su hábito de fumar, que ya era conocido antes de su llegada al club, se ha vuelto tema de debate tras su actitud pública durante la rúa del título. En declaraciones recogidas anteriormente, el propio Szczesny defendió su postura: «Son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo. No afecta, creo que no afecta, y lo que hago en el campo de fútbol es trabajar el doble de duro. No lo hago delante de los niños para no influirles negativamente. A veces alguien me saca una foto escondido detrás de los árboles, donde yo no puedo verlos. Eso no depende de mí».

Szczesny asked, do you want to smoke to Marc Bernal? 😂😂😂😂 pic.twitter.com/lIGeYGKsfK — ArgentineCuler (@FCB_Argentine) May 16, 2025

A pesar de estas explicaciones, Carrasco reiteró su postura y fue más allá al opinar sobre lo que él habría hecho en una situación así: «Yo lo sancionaba. Estoy en el autocar y no sube… o sale del autocar. Que haga lo que quiera en su vida privada, pero hay una imagen que mantener como profesional».

Finalmente, el ex jugador catalán lanzó una reflexión más profunda sobre la salud y el ejemplo que deben dar los deportistas de élite. «Es una manera de suicidarse lentamente en la vida. Szczesny está haciendo algo que no debe hacer nunca. Él no puede salir y decir que es algo personal. Ya sé que es personal, pero es horroroso», zanjó Carrasco, dejando clara su postura sobre la adicción al tabaco, el hecho de fumar siendo deportista y el papel de Szczesny en el Barça.