El durísimo ataque de una presentadora de televisión a Georgina Rodríguez

Cannes ha vuelto a acoger estos día su prestigioso Festival Internacional de Cine, una cita cultural conocida en todo el mundo a la que no faltó Georgina Rodríguez. La influencer y pareja de Cristiano Ronaldo lleva varios años acudiendo y acapara muchísimo protagonismo por su elegancia y por los modelos que luce sobre la alfombra roja. Sin embargo, también recibe alguna que otra crítica, como la de Nuria Marín.

La presentadora de Socialité ha lanzado un zasca a la de Jaca, no por su manera de vestir, sino porque volvió a demostrar que su nivel de inglés es bastante pobre para eventos como este: «Georgina lleva meses preparándose para el evento. Ella no es actriz, pero desfila en la alfombra roja. Eso sí, olvida apuntarse a unas clases. De verdad, si no lo digo, reviento».

«Me parece muy fuerte que Georgina, con todas las facilidades que tiene para aprender a hablar inglés, tenga ese nivel de inglés. Que no todo es el físico, hay otras cosas que también hay que cultivar. Ale, ya lo he dicho», añadió la presentadora en televisión, una crítica que está dando mucho que hablar y que no es la primera vez que le hacen a Georgina.

La influencer regresó a uno de sus festivales favoritos y deslumbró con sus varios modelos. La pareja de Cristiano Ronaldo arrasó con su escote, la raja de su falda, y con un espectacular collar de Chopard lleno de diamantes y un rubí central. Con el otro vestido que utilizó el jueves, que dejaba ver entera la espalda, la de Jaca presumió de figura y también cautivó a propios y extraños. Una Georgina Rodríguez que según los presentes destacó también en Cannes por mostrarse amable, cariñosa y cercana con los fotógrafos que intentaban captar todas las perspectivas de su estilismo.