Dónde salir de fiesta en Madrid tras el GP de España: dónde es la fiesta oficial de la Fórmula 1

La Fórmula 1 trae mucho más que la mera competición automovilística en su llegada a Madrid. La capital española se ha volcado durante esta semana con la competición en el debut de Madring en el calendario de la F1. Escuderías, patrocinadores y la propia competición se han desplegado por toda la ciudad y por diversos puntos de la Comunidad de Madrid con diferentes actividades. Pero la ‘fiesta’ no se detendrá con el final del Gran Premio este domingo, ya que tanto los asistentes al circuito como aquellos sin entrada podrán disfrutar de diversas experiencias de ocio después de la disputa del GP de España.

La extensa oferta nocturna de la ciudad de Madrid tendrá un especial foco en el desembarco de la F1 durante el fin de semana. Los ojos del mundo del motor están puestos en la capital española durante estos días, en los que Madrid espera estar a la altura en el esperado estreno del Circuito de Madring.

Después de escuchar rugir los motores, descubrir el primer ganador del Gran Premio o presenciar el estreno de Fernando Alonso y Carlos Sainz en Madrid; será el momento de seguir con la ‘fiesta’ de la F1 en la ciudad.

Ocio nocturno en Madrid después de la Fórmula 1

Uno de los grandes puntos de ocio nocturno de Madrid, como es Teatro Kapital, será uno de los principales lugares de encuentro después de la disputa del GP de España. La céntrica sala de fiestas madrileña, situada en el número 125 de la calle de Atocha, celebra una sesión dedicada a la Fórmula 1 el domingo 13 de septiembre. Kapital acogerá una edición especial de Toy Room con una producción especial inspirada en la F1 con elementos como decoración, vídeo y azafatas vinculados al Gran Circo.

Esta experiencia, que pretende extender el GP de España más allá de lo que suceda en el Circuito de Madring este domingo, incluirá también una activación especial con presentación en mesa basada en la Fórmula 1; con la contribución de Grey Goose Altius.

Por tanto, Teatro Kapital promete una sesión que culmine con la semana de la Fórmula 1 en Madrid y que atraiga a diversas personalidades vinculadas al motor y al mundo del deporte y del espectáculo.

Otras salas de la capital española también ofrecen diversos after-party para seguir disfrutando de Madrid tras el final de la ‘fiesta’ en el Circuito de Madring. Por ejemplo, High Club Room presenta su propia After-Party Fórmula 1 GP de Madrid de la mano de Soundia. La sala situada en Joaquín Costa 27, en el distrito de Chamartín, contará con la presencia de los DJs Nebari y Meneo. High Club Room promete «una noche para seguir viviendo la adrenalina, la música y el mejor ambiente hasta el amanecer» después de la disputa del GP de España. El evento comenzará a las 20:00 horas del domingo y se extenderá hasta las 05:30 del lunes 14 de septiembre.