Djokovic tumba a Ruud y conquista las ATP Finals siete años después

Novak Djokovic es, una vez más, y ya van seis, el maestro del tenis mundial. El tenista serbio, que mañana será número uno pese a su convulso año, superó a Casper Ruud (7-5, 6-3) en la final de las ATP Finals, donde vuelve a levantar los brazos y suma el entorchado de 2022 a los conquistados en los ya lejanos 2008, 2012, 2013, 2014 y 2015. Así las cosas, Djokovic se convierte en el tenista que más títulos de campeón y maestro ha logrado en la historia del tenis, junto con otra leyenda como Roger Federer. Nole llevaba, por una razón u otra, siete años sin conquistar un torneo en el que en esta edición le ha tenido como gran dominador.

El resultado refleja a la perfección lo empleado por ambos contendientes. Djokovic, sabedor de su teórica superioridad y de un temple superior en las finales, donde Ruud ha solido patinar, esperó al momento justo para entrar en el campo de Casper y arrebatarle un servicio que sería definitivo para la primera manga. El 7-5 reflejaba igualdad pero también justicia. Ruud peleó de tú a tú, pero no fue suficiente ante uno de los mejores de la historia.

Espoleado por el triunfo parcial cosechado, Djokovic volvió a la pista con hambre de dañar más si cabe a Ruud, y lo conseguiría bien temprano. Un break también favorable al balcánico resulta matador para un partido que ya sólo se alargaría los turnos restantes hasta que Nole pudo alzar los brazos al cielo y coronarse maestro por sexta vez.

Djokovic, maestro y nº5

Este título en las ATP Finals pone punto y final a un año muy movido para Djokovic, pero del que saldrá como número cinco del ranking. El serbio no pudo participar en el Open de Australia ni en el US Open por su política antivacunas, con contextos diferentes, así como tampoco en los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montreal y Cincinnati, todos ellos en suelo norteamericano. Estas limitaciones y el no contar los puntos de Wimbledon, Grand Slam que conquistó en julio, no le impiden ascender a tan relevante puesto gracias a su condición de campeón imbatido en las ATP Finals.