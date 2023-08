Djokovic sigue asustando en el US Open: no da opción a Zapata y pasa a tercera ronda

Segundo partido de Novak Djokovic en el US Open y segunda paliza del tenista serbio, que a falta de rivales de mayor entidad continúa dando miedo con una línea de juego que ya le llevó a ganar en Cincinnati hace unos días. El tenista serbio, una vez asegurado el número uno del mundo al término del torneo, con su victoria inaugural ante Müller en primera ronda, se impuso en la segunda al español Bernabé Zapata, al que no dio opción en un encuentro decidido en tres mangas (6-4, 6-1, 6-1) y en dos horas escasas de juego.

Djokovic, como es habitual en él, dominó de cabo a rabo un partido en el que su capacidad al resto marcó la diferencia ante un Zapata que tuvo suma dificultad para mantener el servicio ante uno de los mejores restadores de la historia. Nole, que en el primer set se hizo fuerte en base a un solitario break, se soltó en el segundo y en el tercero, en el que cerró la contienda para citarse en tercera ronda con su compatriota Laslo Djere, que derrotó al polémico Hugo Gaston también en tres sets.

El US Open es un torneo muy especial para Djokovic, que en 2022 no pudo competir por su veto debido a la no vacunación de coronavirus y en el que, además, ha perdido hasta seis finales a lo largo de su carrera deportiva. Precisamente, una derrota en una final, la del pasado Wimbledon, convierte el cuarto Grand Slam de la temporada en escenario de venganza para el serbio, que ya ha demostrado en sus dos primeros combates que llega a pleno nivel para hacerse con el título el próximo 10 de septiembre.

Zapata, que se había reencontrado con la victoria en un Grand Slam en primera ronda del US Open, con el triunfo frente al wild card Quinn, no pudo hacer nada para competir con Djokovic más allá de un primer set en el que se mantuvo con firmeza y perdió con honor, y el inicio del tercero, en el que contó con hasta cuatro oportunidades de break en dos juegos, levantadas por un Novak que asestaba así el golpe definitivo al español. Bernabé nunca se había enfrentado en duelo oficial con Djokovic y comprobó la dureza de disputar un encuentro en un grande con el tenista que más tiene en toda la historia.

Tsitsipas, eliminado por el ‘sucesor’ de Federer

Stefanos Tsitispas volvió a mostrar que su nivel en 2023 no está a la altura del talento que se le presupone y cayó eliminado en segunda ronda del US Open a manos del suizo Dominic Stricker. El tenista helvético, de 21 años, esperanza de futuro del país que vio nacer a Roger Federer y a Stanislas Wawrinka, superó a Tsitsipas en cinco sets (7-5, 6-7, 6-7, 7-6, 6-3) y más de cuatro horas de juego para dar la gran sorpresa de lo que va de torneo en el cuadro masculino.