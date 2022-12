Djokovic declara su amor por Australia pese a la deportación

Novak Djokovic está de vuelta en Australia y parece haber olvidado todo el escándalo sucedido hace justo un año y que acabó con su detención y posterior deportación del país del continente oceánico. El nueve veces campeón del Open de Australia quiere la Décima en Melbourne, pero antes debutará en 2023 en Adelaida, donde se mostró feliz por regresar a un país en el que ha cosechado grandes éxitos durante su carrera deportiva y al cual no quiere borrar de su memoria por lo acontecido en 2022.

«Es magnífico estar de vuelta en Australia. Lo que pasó hace 12 meses no fue fácil para mí, ni para mi equipo ni para mi familia. Es obviamente decepcionante abandonar el país de esa manera. Realmente esperaba tener mi permiso para volver a Australia porque es un país donde he tenido grandes éxitos en mi carrera, particularmente en Melbourne, con mi Grand Slam más satisfactorio, ganado nueve veces. Siempre me sentí muy bien en Australia, siempre jugué mi mejor tenis y recibí mucho apoyo. Espero tener otro gran verano», contaba Djokovic sobre su regreso de cara a 2023.

«Lo que ocurrió el año pasado son acontecimientos que no puedes olvidar. Es una de esas cosas que se quedan contigo por el resto de tu vida. Fue algo que nunca había experimentado antes y espero que nunca más. Es una valiosa experiencia de vida para mí. Volver a Australia habla de lo que siento por este país, lo que siento por jugar aquí. Lo que pasó no sustituye todo lo que he vivido en Melbourne y Australia durante toda mi carrera», añadía el tenista serbio, dejando claro que lo pasó muy mal en todo el proceso que acabó con su deportación del país en enero de 2022.

En esta nueva temporada, tanto Djokovic, de 35 años, como Nadal, con 36 en su DNI, tienen el reto de seguir luchando por lo más alto con las nuevas generaciones. Nole se refirió a sus posibilidades de cara a 2023. «Siempre tengo fe en mí mismo y en que puedo ganar todos los torneos en los que juego. Creo que con la carrera que he tenido, merezco tener ese tipo de enfoque mental. Por supuesto, las cosas son diferentes. Muchos jóvenes en el cambio de generación, pero Nadal y yo seguimos siendo fuertes entre los más viejos», declaró, en su comparecencia en Adelaida.

«El objetivo es llegar a la cima en Melbourne, allí es donde quiero jugar lo mejor posible. Supongo que, a estas alturas de mi carrera, con todos los logros, cada victoria en un gran torneo es la posibilidad de hacer más historia. Por supuesto, eso me hace sentir muy humilde. Es un gran reto, pero también una enorme motivación. No me falta inspiración ni motivación para jugar mi mejor tenis», finalizó Djokovic, dejando claro que su objetivo central es ganar el Open de Australia.

¿Por qué juega Djokovic en Australia?

Novak Djokovic fue deportado en enero de 2022 de Australia debido al escándalo derivado de su no vacunación, obligatoria entonces para entrar al país como extranjero, y de una exención médica que resultó no estar en regla. Como consecuencia de ello se le retiró en visado por tres años, pero la liberación de las normas del coronavirus en el país oceánico y el cambio de Gobierno durante el curso hicieron que finalmente, Djokovic obtuviera de vuelta su visado y con él el permiso para emplearse en Australia. Como consecuencia de ello, Nole jugará primero el ATP 250 de Adelaida y a partir del 16 de enero, el Open de Australia.