Djokovic barre a Fritz y no se perderá las semifinales del US Open

Novak Djokovic sigue abriéndose paso en el US Open 2023 en busca de su cuarta corona en Nueva York. El tenista serbio se deshizo con claridad del gran favorito, después de él, en la parte baja del cuadro masculino, un Taylor Fritz que no pudo competir de tú a tú con un jugador que, como habitúa en este tipo de competiciones, saca su mejor cara cuando llega el tramo decisivo de torneo. Por algo es el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia.

Djokovic no dio opción a todo un top-10 como Fritz, a quien, como le sucediera hace dos semanas en Cincinnati, se le hizo cuesta arriba el partido desde el primer minuto, sin encontrar la manera de poner a salvo su servicio ante el mejor restador de siempre. Novak, concienciado en ganar sin perder más tiempo del necesario desde que cediera dos sets ante su compatriota Djere –en tercera ronda–, finiquitó la contienda con un clarísimo 6-1, 6-4, 6-4 que resulta algo engañoso por el carrusel de breaks en el primer y tercer set, pero que no esconde el gran nivel que está mostrando el futuro número uno del mundo –lo será cuando acabe el US Open– en la segunda semana en Flushing Meadows.

Después de un primer set inapelable, cerrado por 6-1 y con tres breaks del lado de Djokovic, en el segundo, Novak se hizo valer con una tempranera rotura, que le costó consolidar en el juego siguiente pero que resultaría suficiente para acabar con el parcial también en su bolsillo. Tirando de veteranía y moviendo y resistiendo ante un Fritz rabioso, Djokovic sacó su versión más paciente en el tercer set, en el que más tardó en llegar el break.

Djokovic, a semis por la vía rápida

Pudo hacerlo del lado del norteamericano, apoyado por un público que quería mantener a su tenista con vida, pero Novak Djokovic salvó dos pelotas de break para romper a continuación y ponerse con una ventaja que, sin embargo, no sería definitiva. El último coletazo de vida y esperanza de Fritz, mucho más cómodo al resto que al servicio durante todo el partido, llegaría en forma de un break que le desgastó mentalmente, hasta el punto de volver a perder su saque en el noveno juego del tercer parcial y ver como en el décimo, tras poco más de dos horas y media de juego, debía claudicar ante un Djokovic que se medirá en semifinales a otro estadounidense, el que venza en el duelo fratricida entre Ben Shelton y Frances Tiafoe.