El discípulo del genio de la Fórmula 1 que hace soñar a Fernando Alonso

A Fernando Alonso todavía le quedan seis carreras para poner punto y final a su bienio en Alpine, pero es inevitable que ya empiece a pensar en su próximo proyecto en Aston Martin. En el equipo británico le espera un proyecto tan ambicioso como complicado, ya que los coches verdes actualmente ocupan el penúltimo puesto en el Mundial de constructores. El máximo responsable de resucitar a la escudería llega avalado por su estupendo trabajo en Red Bull: Dan Fallows.

«Una de las partes más emocionantes del viaje de Red Bull fue cuando el equipo evolucionó de Jaguar. Un equipo pequeño con un presupuesto muy limitado de repente tenía mucho más presupuesto, más recursos y más fuerza técnica. Ver crecer al equipo, ser parte de ese crecimiento, ser parte del éxito, incluso cometer errores en el camino y aprender de ellos, fue increíblemente emocionante. Lo que está sucediendo en Aston Martin en este momento se parece mucho a lo que sucedió en Red Bull entonces», asegura Fallows.

El nuevo director técnico de Aston Martin fue un protagonista importante en todos los títulos mundiales cosechados por Red Bull hasta que el año pasado decidió dar un volantazo en su carrera y fichar por el próximo equipo de Fernando Alonso. Como discípulo aventajado de Adrian Newey, considerado el mayor genio de toda la Fórmula 1, el británico afronta el mayor reto de su carrera ya como primer espada.

Alonso y Verstappen, estilos parecidos

«Acepté este desafío porque sentí que las cosas se podían hacer de otra manera. No se trata de hacer las cosas al estilo Red Bull, al estilo Mercedes o al estilo Ferrari. Se trata de encontrar una forma mejor: la forma de Aston Martin (…) Aprendí mucho de Adrian. Todos sabemos lo talentoso que es como diseñador, pero lo que no aprecian las personas que no han trabajado con él es lo modesto que es», define a su mentor en la web de Aston Martin.

En cuando a Fernando Alonso, Fallows ve muchas similitudes entre el piloto asturiano y el vigente campeón mundial, Max Verstappen, al que conoce bien. «No conozco muy bien a Fernando, por lo que mi conocimiento de su estilo de conducción se basa en lo que otros han dicho. Tiene fama de conducir mucho por las sensaciones: le gusta sentir los límites del coche. Hay pilotos, como Fernando y Max, que pilotan coches de Fórmula 1 como si fueran karts. Me parece absolutamente extraordinario», alaba.

Su misión será poner un coche competitivo en manos del español y cree que ya avanzan en la dirección correcta. «Creemos que será mucho más competitivo que el coche de este año. Estoy seguro de que podemos dar un gran paso adelante con el AMR23», vaticina Fallows, un tipo inquieto cuyas mejores ideas le asaltan en mitad de la noche. «Es realmente extraño. Es como si tu cerebro estuviera haciendo todo este procesamiento en segundo plano mientras duermes. Me encanta», comenta.