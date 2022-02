Luka Doncic está de vuelta. El base esloveno parece haber recuperado su mejor nivel en estos últimos partidos, lo cual ha ayudado a los Dallas Mavericks a meterse en la pelea por los Playoffs. Todo se debe a una pérdida considerable de peso, 12 kilos para ser exactos, por parte del ex del Real Madrid, al que muchos criticaban al inicio de temporada por tener unos kilos de más.

Tras un verano ajetreado entre Playoffs y Juegos Olímpicos, Doncic se dejó llevar durante las vacaciones. Sus números en los primeros partidos eran espectaculares, sin embargo, eso no evitó que se abriera el debate sobre su sobrepeso. «En este momento le veo más pesado que nunca. Sé que ha tenido un verano largo, con los Juegos Olímpicos, pero mira cómo está subiendo y bajando. Realmente no está corriendo», comentaba Reggie Miller.

«Si eres Doncic tienes las llaves del reino. Es una superestrella, pero podría ser mucho mejor. Y mejorará. Para mí tiene que adelgazar y mejorar en defensa», añadía uno de los analistas más reputados de la NBA. El propio Luka reconocía que se había relajado: «La gente va a hablar de eso sí o sí, pero sé que tengo que hacerlo mejor. Tuve un verano largo y luego me relajé un poco. Después de los Juegos me tomé tres semanas de descanso. Dije que me relajaría un poco, tal vez demasiado, y que tenía que volver a la normalidad».

El ‘flaco’ Doncic

Dallas está en uno de sus mejores momentos de la temporada, con 16 victorias en 18 partidos, y ello se debe a la mejoría de un Doncic que promedia 25,6 puntos por partido. Según ha desvelado Tim MacMahon, de ESPN, el base eloveno habría perdido 12 kilos. El periodista señala que el ex del Madrid llegó dos años seguidos con 117 kilos, y ahora los rumores apuntaban a que estaba en 120.

Según esta información, Luka estaría ahora en 108, 12 kilos menos que cuando empezó la temporada. En los últimos partidos se le ha visto más fino y que vuelve a ser el jugador desequilibrante y letal, como en su año de rookie para llevar a los Mavs en volandas hacia unos nuevos playoffs.