Diakhaby se negó a posar junto a sus compañeros y rivales en contra del racismo

Los jugadores titulares de Mallorca y Valencia sujetaron una pancarta en contra del racismo, según el protocolo establecido por la Liga Santander para toda la jornada 36. Hasta aquí todo normal, pero el ruido alrededor del caso Vinicius y todo lo que lo envuelve ha vuelto a resonar cuando el defensa valencianista Mouctar Diakhaby se ha negado a posar junto al siguiente mensaje: «Racistas, fuera del fútbol».

La situación se produjo justo antes del pitido inicial del árbitro en el encuentro de Son Moix, en el que el Valencia se juega la permanencia y se la podría dejar sellada con un triunfo. El central francés formaba parte del once inicial que sacó Rubén Baraja pero este, a diferencia de sus compañeros y rivales, se situó por detrás, quedando rezagado de todos ellos, y no quiso formar parte de dicho mensaje.

Esta negativa a posar como gesto en contra del racismo se debe a la situación que vivió en sus propias carnes presuntamente hace dos temporadas. El francés acuso al jugador del Cádiz, Juan Cala, de proferirle insultos racistas como «negro de mierda» pero, finalmente, la Liga no consiguió encontrar ninguna prueba de que eso fuera cierto.

Dos años después, ambos futbolistas se volvieron a enzarzar en redes sociales tras el escándalo racista que sufrió Vinicius en Mestalla. «Hoy Paulista y el amigo no se han ido del campo dolidos no? Hoy no hay comunicados, ni videos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar ¿no? El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio», dijo Juan Cala, a lo que Diakhaby respondió: «Sigues hablando porque te han protegido muy bien así que cállate un rato».

Por tanto, la de este jueves en Mallorca es una señal más de protesta del central valencianista, que parece estar decidido a llegar hasta el fondo de este asunto y demostrar que realmente sí recibió los insultos de los que acusó al jugador del Cádiz.