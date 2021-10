Mouctar Diakhaby y Juan Cala se vuelven a ver las caras seis meses después de aquel episodio racista. Este sábado se reencontrarán en el mismo escenario donde sucedió todo. «Me ha llamado negro de mierda y quiero que sea castigado», clamaba el valencianista. Por su parte, Cala se defendía de dichas acusaciones y negaba que dichas palabras hubieran salido de su boca: «No soy racista. No le dije negro de mierda, esto es un linchamiento».

Los hechos sucedieron en el minuto 30 de partido. Diakhaby se revolvió contra Cala por sus palabras e inmediatamente después los jugadores del Valencia se fueron del terreno de juego. Tras unos minutos en el vestuario, el conjunto che volvió a saltar al campo después de que, según la versión del propio club, recibieran una llamada diciendo que les darían el partido por perdido y además les restarían puntos de la clasificación.

En la reanudación, Javi Gracia cambió a Diakhaby puesto que ya había visto amarilla y no quería que lo expulsaran. Al futbolista se le vio desolado en la grada. La polémica estaba servida. Durante unos días no se hablaba de otra cosa. El Valencia lanzó un vídeo de su jugador defendiéndose y contando todo lo que había sucedido. Los órganos competentes de la Liga investigaron los hechos, estudiaron las imágenes y determinaron que no había prueba alguna de que Cala hubiera propinado insultos racistas al futbolista francés.

La Federación también estudió el caso y finalmente, el 17 de junio archivó la causa puesto que no pudieron probar que el jugador del Cádiz hubiera insultado de forma racista al valencianista. Seis meses después, con las aguas ya calmadas, Diakhaby regresa al lugar de los hechos y allí sigue estando Juan Cala. Ambos continúan en Cádiz y Valencia y este sábado los dos equipos se verán las caras en el Nuevo Mirandilla, en el partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga Santander. Álvaro Cervera podría apostar de inicio por el central andaluz, mientras que Mouctar apunta al banquillo. Por el momento, silencio total, ningún equipo se ha pronunciado al respecto.