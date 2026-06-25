Detenido el árbitro Miguel González por agresión a su ex pareja tras ser investigado por violar a una prostituta

El árbitro asturiano Miguel González Díaz ha sido detenido en Oviedo por presuntamente haber agredido a su ex pareja. Este colegiado, que acaba de ser fulminado por el Comité de Árbitros, ya fue investigado hace unos meses por la presunta violación a una prostituta.

El colegiado, que ha venido arbitrando partidos de Segunda División hasta febrero de 2026 (momento en el que salió el primer escándalo extradeportivo), fue arrestado el pasado fin de semana al ser denunciado por una mujer, en concreto su ex pareja. González Díaz fue trasladado a comisaría por este caso de presunta agresión.

Es la segunda vez que este árbitro, de 33 años, pasa la noche en comisaría, toda vez que el pasado mes de febrero también fue denunciado por una presunta violación a una prostituta. En ese caso, este colegiado del fútbol profesional español se hizo pasar, presuntamente, por un agente de la Policía Nacional para obligar a una prostituta a mantener relaciones sexuales con él. Después quedó en libertad y en condición de investigado por este motivo. Se le impuso una orden de alejamiento de 300 metros de la mujer.

En este nuevo caso, y según informan La Nueva España y El Comercio, Miguel González Díaz fue detenido por la denuncia de su ex mujer. Además, el árbitro llegó a estar en busca y captura al no localizarle la Policía. Pasados unos días, los agentes lo lograron localizar en Oviedo.

Esta situación coincide con el golpe deportivo que sufrió esta semana, por otro lado esperado, ya que el Comité Técnico de Árbitros anunció su retirada en el arbitraje profesional de este colegiado. Desde principios de febrero, cuando se descubrió la investigación al colegiado, permanecía suspendido por parte del Comité y la Federación y, ahora, se ha anunciado que deja la Segunda División.

El colegiado llevaba tres temporadas en Segunda División, en la que debutó en 2023. Antes, había estado cuatro cursos en la Segunda B/Primera Federación, en la que se estrenó en 2019.