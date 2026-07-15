Cristina García presenta a OKDIARIO el ambicioso para convertir a Aragón en un referente del deporte

Cristina García busca dar un nuevo impulso al deporte en Aragón. La región se ha convertido por méritos propios en un referente en la organización de eventos. La Directora General de Deportes del Gobierno de Aragón puede presumir de contar con un territorio capaz de albergar competiciones de nieve, montaña, motor, agua y deportes urbanos en un ratio de menos de 400 kilómetros.

«Aragón es una tierra que recoge muchas necesidades. Eso nos permite tener un abanico muy amplio para acoger eventos deportivos de cualquier índole. Hay que aprovechar ese momento y nuestra ubicación en el mapa», destaca Cristina García en una entrevista con OKDIARIO en el Sports Summit de Madrid.

La dirigente es una firme creyente de que la organización de eventos es el futuro y para 2027 tiene un ambicioso proyecto con la organización de los Juegos de la Naturaleza. «Estamos trabajando ya en darle forma al evento para que en 2027 pueda ser una realidad. Para nosotros los eventos deportivos son un motor socioeconómico», puntualiza.

El deporte aragonés es un ejemplo de diversificación tras un año que no ha sido precisamente bueno con los descensos del Real Zaragoza y de la Sociedad Deportiva Huesca en Segunda División. «El descenso ha sido un palo, pero hay que seguir adelante. Ahora tenemos un proyecto bonito e ilusionante con el baloncesto femenino y le estamos dando un impulso brutal a nivel europeo. Hay 7.000 aficionados fijos siguiéndolo en cada partido», destaca.

Pese a los varapalos futbolísticos, Aragón es de los pocos sitios donde su sede para el Mundial 2030 no se ha tambaleado. La Romareda va por buen camino y su construcción para el evento está más que asegurada. Para nosotros es una prioridad. La nueva Romareda se ha hecho de acuerdo con las exigencias de FIFA y queremos tener uno de los mejores estadios del Mundial. Espero que en diciembre nos ratifiquen como sede», asevera.

Aragón, mucho más que fútbol

Además de la Nueva Romareda, Cristina García tiene en la agenda varios proyectos muy ambiciosos para la región que van desde la creación de una pista cubierta de atletismo, a la construcción de una piscina olímpica en Zaragoza y quizá la guinda del pastel con el proyecto de impulsar un Centro de Alto Rendimiento de deportes de invierno en el Pirineo.

«Tienes que entender que lo que hay hoy puedes no tenerlo mañana. Seguimos siempre una línea de actuación y ya hemos hecho un plan a cuatro años hasta 2030», explica la dirigente. Sin duda, la prioridad institucional pasa por consolidar a Aragón como sede habitual de grandes eventos deportivos nacionales e internacionales, aprovechando la diversidad geográfica del territorio.

«Nuestra industria del deporte genera 3.000 millones al año. Tenemos empresas como Adidas, Podoactiva o Trangoworld, que son muy punteras y contamos con todo tipo de eventos que hay que apoyar cada año. Somos una región comprometida con el deporte y que va a crecer en este sentido», zanja Cristina García, la mujer que fue leyenda en las canchas de baloncesto de Zaragoza y que ahora quiere trasladar esa experiencia a la política.