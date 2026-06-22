La Federación retira al árbitro de Segunda División investigado por la presunta violación a una prostituta

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha anunciado que Miguel González Díaz, el árbitro acusado de agredir sexualmente a una prostituta, deja definitivamente el arbitraje profesional. Desde principios de febrero, cuando se descubrió la investigación al colegiado, permanecía suspendido por parte del Comité y la Federación y, ahora, se ha anunciado que deja la Segunda División. González Díaz acompaña a otros tres colegiados, de los cuales sólo uno pasa al cuerpo específico de VAR.

El pasado 9 de febrero, la Real Federación Española de Fútbol emitía un comunicado en el que informaba de que había «suspendido de toda actividad» y de forma inmediata a un árbitro de Segunda División que había sido detenido días antes por una presunta agresión sexual a una prostituta en Gijón. Desde entonces, el colegiado no había vuelto a pitar y este lunes se ha conocido de manera definitiva su baja como árbitro profesional.

El comunicado en el que anunciaban entonces su suspensión era muy contundente: «La Real Federación Española de Fútbol, a raíz de unas publicaciones en las últimas horas en diversos medios de comunicación, ha conocido este lunes la detención de un árbitro profesional de Segunda división. En base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso».

No revelaban su nombre, pero se trataba de González Díaz. Al colegiado asturiano le habían denunciado por una presunta agresión sexual a una prostituta. Había sido la propia víctima la que había interpuesto la denuncia, alegando que el árbitro se hizo pasar por un agente de policía y se había negado a pagarla, obligándola a mantener relaciones sexuales con él gratis. Facilitó entonces el teléfono con el que González Díaz se había puesto en contacto con ella, lo que permitió su identificación y posterior detención.

Días después de ser detenido, el árbitro fue designado para pitar un partido entre el Granada y el Racing de Santander. La Federación, como informarían después, no tenía constancia en ese momento de lo sucedido y no sería una semana después cuando la noticia vio la luz y cuando la RFEF tuvo conocimiento de esos hechos. Actuaron entonces de manera inmediata, suspendiendo al colegiado hasta que, al término de la temporada, han decidido expulsarle definitivamente.

El colegiado, de 33 años, llevaba tres temporadas en Segunda División, en la que debutó en 2023. Antes, había estado cuatro cursos en la Segunda B/Primera Federación, en la que se estrenó en 2019. Tenía una proyección prometedora, pero la investigación por la presunta violación que cometió ha cortado en seco su carrera.