La jugadora estadounidense Brittney Griner, una de las mayores estrellas del baloncesto femenino a nivel mundial, ha sido detenida en un aeropuerto de Moscú. El Servicio Federal de Aduanas de Rusia le ha privado de libertad después de encontrar en su equipaje cartuchos de vaporizador con aceite de cannabis y se enfrenta a un posible delito de tráfico de drogas castigado hasta con 10 años de cárcel.

El peculiar calendario del baloncesto femenino internacional provoca que las grandes estrellas de Estados Unidos jueguen en clubes europeos mientras la WNBA está inactiva. De esta forma, Griner forma parte desde 2018 de la plantilla del Ekaterimburgo ruso, campeón de Europa los tres últimos años.

Tras aterrizar en Moscú en un vuelo procedente de Nueva York que cogió el pasado mes de febrero, Griner fue detenida en el control de aduanas del aeropuerto de Sheremetyevo, cerca de la capital. Las propias autoridades rusas difundieron un vídeo donde se ve el registro a la maleta de la jugadora y anunciaron la apertura de un caso penal contra Griner, que sigue detenida mientras su caso continúa bajo investigación.

Según informa The New York Times, esta detención podría ser un montaje con una finalidad claramente política: contar con una rehén famosa que otorgue ventaja a Rusia a la hora de negociar un hipotético intercambio de prisioneros con Estados Unidos, todo ello dentro del escenario de crisis internacional que ha provocado Vladimir Putin con la invasión de Ucrania.

La federación estadounidense de baloncesto explicó que está siguiendo el caso muy de cerca. «USA Basketball está al tanto y sigue de cerca la situación legal a la que se enfrenta Brittney Griner en Rusia. Brittney siempre se ha comportado con la máxima profesionalidad durante su larga permanencia en USA Basketball y su seguridad y bienestar son nuestras principales preocupaciones», transmitió el organismo.

El Ekaterimburgo también tiene presencia española tanto en el banquillo, donde se sienta como entrenador principal Miguel Méndez junto con su ayudante Nacho Martínez, como en la cancha con la internacional española Alba Torrens. La Federación Española de Baloncesto (FEB) comunicó el viernes que los tres están ya de vuelta en España, sanos y salvos en sus respectivos domicilios.

