Sigue volviendo la normalidad al mundo del fútbol tras la pandemia del coronavirus, pero en el Barcelona comienzan a preocuparse por la falta de público que está acudiendo al Camp Nou a pesar de que ya las puertas están abiertas. No en su totalidad, pero no comprenden cómo no consiguen vender el porcentaje que les está permitido poner a la venta para completar el aforo impuesto por Sanidad.

Pudo verse en el partido de la Liga Santander frente al Getafe. El Barcelona ese día podía completar un 20% del aforo del Camp Nou, por lo que abrió la lista para que los abonados se apuntasen para pedir su entrada. En el club azulgrana pensaban que después de un año y medio jugando a puerta cerrada los socios se lanzarían rápidamente a intentar conseguir una. Pero no fue así. Poco más de 19.000 abonados la solicitaron y a todos les tocó.

En el caso de que se hubieran apuntado más socios del aforo permitido se hubiera llevado a cabo un sorteo para repartir esas 20.00 entradas que podían ofrecer. Ahora, la preocupación ha crecido más aún. A la vuelta de la esquina está el Bayern de Múnich, un encuentro de esos en los que se suele poner el cartel de «no quedan tickets».

Pero como sucediese ante el Getafe, no se han apuntado el número suficiente de abonados. Esta vez estaba permitida la entrada a un 40% del aforo, por lo que se doblaba el número de tickets a disposición del socio. Unas 31.000 personas se apuntaron en la lista y han quedado sin asignar algo más de 8.000.

Algo está sucediendo en Can Barça. La directiva trata de encontrar el motivo. Puede ir desde la marcha de Messi hasta la poca ilusión que este nuevo equipo post Leo ha generado en la hinchada culé, que siempre ha acostumbrado a tener buenas entradas en el Camp Nou. Encima, esto coincide con la peor situación económica que ha atravesado la entidad azulgrana, y que parece estar viviendo una crisis social también.