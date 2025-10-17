Desde que mis hijos usan estas mallas no pasan frío en los entrenamientos: están en Decathlon a un precio de risa

En los meses fríos, mantener a los niños abrigados durante los entrenamientos puede ser un auténtico reto. Entre el viento, la humedad y las bajas temperaturas, muchos pequeños deportistas acaban tiritando antes de terminar la sesión. Sin embargo, cada vez más familias y entrenadores están encontrando una solución sencilla y económica en las mallas térmicas Kipsta Keepcomfort de Decathlon, que por menos de 10 euros se han convertido en una prenda imprescindible para el invierno.

Diseñadas especialmente para el fútbol y otros deportes al aire libre, estas mallas ofrecen una protección térmica ideal para temperaturas entre 7°C y 20°C. Su tejido combina poliéster y elastano, lo que les permite ajustarse al cuerpo como una segunda piel sin apretar ni incomodar. Gracias a esa elasticidad, los niños pueden correr, saltar o estirarse con total libertad, algo fundamental en una disciplina tan dinámica como el fútbol. Además, las costuras planas y la cintura elástica aportan un extra de confort, evitando rozaduras y garantizando que la prenda se mantenga en su sitio durante toda la actividad.

Uno de los puntos fuertes de estas mallas es su capacidad para mantener el calor corporal sin que el cuerpo se sobrecaliente. Su tejido transpirable permite que el sudor se evacue de forma eficaz, evitando esa sensación incómoda de humedad que suele aparecer tras los entrenamientos intensos. El resultado es que los niños permanecen secos y cómodos incluso cuando bajan las temperaturas o cuando hay cambios bruscos de clima durante el día. Este equilibrio entre aislamiento térmico y transpirabilidad es precisamente lo que las convierte en una opción tan práctica y versátil.

Mallas cómodas y baratas para el frío de Decathlon

Otro aspecto destacable es su diseño ligero y funcional. No son mallas gruesas ni aparatosas, por lo que pueden usarse fácilmente debajo de unos pantalones deportivos normales o incluso como única capa en días frescos. Esto evita el exceso de ropa, que a menudo limita el movimiento y resta comodidad. En entrenamientos de otoño o invierno, basta con combinarlas con una camiseta térmica o una sudadera, y los pequeños deportistas estarán listos para rendir al máximo sin preocuparse por el frío.

Las valoraciones en la web de Decathlon son además muy buenas. Miles de usuarios destacan la buena relación calidad-precio y la durabilidad del producto. A pesar de su bajo coste, las mallas Kipsta Keepcomfort mantienen su forma y elasticidad tras muchos lavados, sin perder sus propiedades térmicas ni de transpiración. Esto las convierte en una opción ideal tanto para entrenamientos regulares como para actividades deportivas escolares, donde la ropa debe resistir un uso frecuente y exigente.

Estas mallas forman parte de la gama Keepcomfort, una línea desarrollada por Kipsta (la marca de fútbol de Decathlon) pensada para ofrecer prendas técnicas que ayuden a conservar el calor corporal sin añadir peso. Esta colección incluye camisetas térmicas, shorts y accesorios que permiten crear un conjunto completo para los meses más fríos del año. Su objetivo es claro, ofrecer comodidad y rendimiento a precios accesibles para que ningún niño tenga que dejar de entrenar por culpa del frío.