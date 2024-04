El descuido viral de Marta Díaz y Raquel Reitx en Marbella

La popularidad de Marta Díaz creció muchísimo cuando mantuvo una relación con Sergio Reguilón. Sin embargo, su noviazo llegó a su fin hace algo menos de un año, aunque aseguran que siguen llevándose bien. La joven influencer no para de crecer en el mundo de las redes sociales. Acude como estrella a importantes eventos, hace colaboraciones con marcas de renombre, etc. Estos días, la madrileña está dando que hablar por lo ocurrido en Marbella, donde pasa unos días con su amiga Raquel Reitx.

Ambas han viajado a la Costa del Sol para un evento publicitario y han aprovechado para disfrutar del espectacular clima del sur de España, sin embargo han descuidado algo muy importante, protegerse del sol. En esta época del año suele ocurrir, y les ha pasado a Marta Díaz y Raquel Reitx en Marbella, donde no utilizaron protección solar durante unas horas al sol, un descuido que la propia ex de Reguilón ha contado en sus stories de Instagram.

Marta Díaz ha explicado a sus seguidores que al volver al hotel para ir al gimnasio, su compañera ha alucinado al verla, asegurándole que parecía que llevaba guantes puestos. ¿Por qué? «Nos hemos quedado dormidas al sol…», ha comentado entre risas mientras se alejaba un poco de la cámara para que viéramos sus brazos rojos hasta la altura de la manga de la camiseta. Su compañera, Raquel Reitx, no se ha quedado atrás y tras mostrar los brazos se pueden ver totalmente rojos excepto algunas partes que estaban blancas. «Es que no hacía sol», ha explicado mientras Marta Díaz la miraba boquiabierta.

«Tenemos que decir la verdad. Siempre protección ante el sol, pero es que no hacía sol. Yo os prometo que no había sol», ha seguido diciendo ante las risas de su compañera. «Parezco una cebra», ha zanjado mientras ambas estallaban en carcajadas. En cualquier caso, pese a la divertida anécdota, no deben tomarse a broma la imagen que dan a sus millones de seguidores, pues protegerse de los rayos del sol es muy importante para la salud.

¿Nueva ilusión de Marta Díaz?

En los Premios Ídolo, vieron a Marta Díaz junto a otro creador de contenido muy acaramelados. Fue Malbert quien desveló esa química entre ambos durante la gala, dejando entrever que la madrileña ha encontrado una nueva ilusión tras cortar con Sergio Reguión en verano: «Se pasaron toda la noche juntos. Estuvieron bastante rato juntos, supuestamente tonteando, y no sólo eso. Según me cuentan, se fueron juntos de la fiesta».

El influencer es nada más y nada menos que de Daniel Alonso, más conocido como Yo Soy Plex. Hablamos de un influencer que tiene millones de seguidores y está de máxima actualidad porque hce poco estuvo en El Hormiguero y luchará en La Velada del Año de Ibai Llanos, evento en el que Marta Díaz finalmente no puede participar por su grave lesión de rodilla.

Aunque no se han pronunciado al respecto, es obvio que ambos se conocen desde hace tiempo. La propia Marta Díaz lo confirmó en un directo con su hermano AlphaSniper97: «Me cae demasiado bien. Me parece increíble su contenido. Y sus amigos son maravillosos (…). Lo conocí en una fiesta, que me vino a saludar porque me comentó que su hermana me seguía». Una Marta Díaz que el pasado mes de octubre confirmó su ruptura con Sergio Reguilón. La influencer y el futbolista formaban una de las parejas más populares entre los más jóvenes y acudían juntos a toda clase de eventos, pero justo antes del pasado verano sus caminos se separaron en lo que se refiere al amor.