Escándalo en la televisión brasileña. Denuncian la violación de la modelo Dayane Mello, ex novia de Mario Balotelli, por unas imágenes del programa 'La granja de los famosos' que se han viralizado en las redes sociales

Escándalo en la televisión brasileña. Denuncian la violación de la modelo Dayane Mello, ex novia de Mario Balotelli, por unas imágenes del programa ‘La granja de los famosos’ que se han viralizado en las redes sociales. La abogada de Dayane Mello denuncia que «se escondieron de la vista del público varias veces en que Dayane le dijo que se detuviera, que no podía y no quería. No mostraron los discursos repugnantes del participante diciendo que necesitaba concentración para que su órgano íntimo estuviera lo suficientemente rígido para realizar actos sexuales». El implicado es Nego do Borel, cantante brasileño.