Lamine Yamal volvió a marcar un gol en Liga 141 días después de su último tanto y lo hizo para darle la victoria al Barcelona en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Un gol de la joven perla culé de solamente 17 años que sirvió para que los de Flick levantaron un 2-0 en 20 minutos y den un golpe sobre la mesa en la Liga. Yamal se va ahora con la selección en un momento espléndido de forma y con el Barça a sus espaldas.

13 goles y 17 asistencias lleva ya Lamine Yamal esta temporada entre todas las competiciones. La joven perla blaugrana marcó por ejemplo el pasado martes en Champions League contra el Benfica y su momento de forma es espléndido. Pero en Liga llevaba casi cinco meses sin ver puerta. Demasiado.

La racha la cortó en un escenario inmejorable. En el Metropolitano para ganarle al Atlético de Madrid y recuperar el liderato de la Liga en una de esas remontadas que saben a campeonato en Can Barça. 141 días después, Lamine Yamal volvió a marcar en Liga. Tuvo suerte con el toque de Reinildo que desvió su mágico disparo. Pero fue un gol clave. Fue el 2-3 y la confirmación de una remontada que vale media Liga para el Barça.

Del Santiago Bernabéu el 26 de octubre de 2024 al Metropolitano el 16 de marzo de 2025. Y es que el último gol de Lamine Yamal en Liga fue contra el Real Madrid. También fue el tercero, en aquel caso el 0-3. Los dos en Madrid. Frente al segundo y al tercero del campeonato liguero. Los dos goles determinantes. Él mismo lo dijo al acabar el partido: «Tenía claro que marcaría en partidos importantes».

Lamine Yamal vuelve a marcar en Liga

«Estábamos celebrando todos juntos en el vestuario, era una victoria muy importante y hoy ya nos quedamos en Madrid con otro sabor de boca», dijo Lamine Yamal en DAZN tras explicar que había salido un poco tarde porque estaba celebrando en el vestuario junto a sus compañeros la victoria.

«De la rabia y de la impotencia de que lo estábamos dando todo y no podíamos marcar, el gol de Robert ha sido importante y me ha salido solo celebrarlo así. Es increíble lo que está haciendo el equipo», comentó Lamine Yamal sobre su celebración quitándose la camiseta.

«¿Qué me faltaba gol? Tenía claro que si iba a marcar sería en partidos importantes. El equipo iba ganando y eso era lo importante», valoró la estrella culé.

«Cuando estaba en el otro lado ya he visto que Gallagher se estaba alejando de mí y por suerte ha entrado. He controlado y le he dado con todo. Quizá es uno de los goles más importantes que he marcado», dijo la estrella blaugrana.

«Ganar era dar un golpe encima de la mesa, somos líderes y con un partido menos», culminó un Lamine Yamal eufórico.