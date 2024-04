David Beckham vence en un juicio millonario y tendrán que pagarle… ¡280 millones de euros!

David Beckham ha ganado una batalla judicial que le reportará unos 280 millones de euros. El ex futbolista y ahora propietario del Inter de Miami de Leo Messi y compañía ha salido victorioso en una batalla legal contra más de una decena de falsificadores que se encargan de emitir los diseños de su marca. Un total de unos 150 vendedores vendían sus diseños a través de internet, a los que piden 1,87 millones de euros por las copias, en su mayoría operaban en Asia.

DB Ventures, la empresa que maneja todo este tipo de acuerdos de Beckham, es la que ha iniciado esta demanda en los Estados Unidos ante las docenas de falsificaciones de la marca de ropa del inglés. Se calculan en unos 150 vendedores los que, a través de plataformas como Amazon, eBay o Etsy, se beneficiaban de este negocio con las falsificaciones. Vendían ropa de todo tipo, desde camisetas hasta calzado, pero también balones de fútbol, perfumes, productos para el cuidado del cabello y el cuerpo, gafas, diferentes tipos de joyería, relojes e incluso videojuegos.

Según The Sun, en la denuncia hacía referencia a que esta venta de falsificaciones «representa una amenaza real para la marca de DBV y afecta la sostenibilidad de su negocio», además de apuntar que «también afecta a personas y empresas que los compran sin saberlo». Ya el pasado mes de agosto se le concedió una orden judicial temporal a Beckham, pero no fue hasta ahora que el juez ha dictado sentencia permanente.

En la orden judicial también se acepta la petición de DB Ventures dictando sentencia y dándole a 44 de los acusados el rol de rebeldía, otorgando una infracción a cada uno de 8.000 libras, lo que serían unos 9.300 euros aproximadamente por cada uno de ellos. Lo que es seguro es que estos falsificadores ya no podrán vender, tendrán que dejar a un lado este negocio y renunciar a todo tipo de beneficio.

DB Ventures ya había dado un paso firme con la contratación de The Sladkus Law Group con el objetivo de frenar todo este tipo de ventas que estaban afectando a su negocio. Según uno de los socios de la marca, Jeffrey Sladkus, una de las trabas que estaba impidiendo actuar contra los falsificadores era el hecho de que no podían rastrear a los vendedores debido a que no ponían ni la dirección ni el número de teléfono reales, sino falsos y que la vía legal fue el único recurso.

Más allá de esto, David Beckham vive una etapa feliz con el Inter de Miami, donde ha logrado reunir a varios cracks en el mismo equipo, con Leo Messi como eje central de un proyecto que también cuenta en estos momentos con Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, en los que recuerda al Barça de años atrás, con cuatro de sus pilares. «Me senté y me puse a llorar. Mi mujer me preguntaba qué estaba pasando, si había muerto alguien. ‘Estoy así porque viene Messi’, le respondí. Tardamos cinco años en lograrlo», contaba recientemente Beckham tras el fichaje del argentino por el Inter de Miami.