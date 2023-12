David Balarezo, CEO de WOWfc: «La idea es acercarse a la UFC, pero con una personalidad propia»

David Balarezo, CEO de WOWfc, atiende a OKDIARIO a poco más de 10 días de la celebración de WOW11 en el Palacio de Vistalegre de Madrid. La mayor compañía de las MMA en España cierra la temporada de forma épica el próximo sábado 16 de diciembre a partir de las 18:00 con su undécimo evento numerado y el cuarto de la temporada.

Pregunta.- Un cierre de temporada por todo lo alto.

Respuesta.- Va a ser un evento espectacular y tenemos muchas ganas. Ha sido un año durísimo, pero también buenísimo y de gran crecimiento para la compañía. Tenemos muchas ganas de que llegue el día 16 de diciembre.

P.- Cuatro eventos en una temporada que se cierra con WOW 11. ¿Qué se van a encontrar los espectadores?

R.- Se van a encontrar once grandes combates, que le van a hacer levantarse de sus asientos. Combates que tienen implicaciones emocionales para la compañía y para los luchadores. Disputas de ránking. Combates de jóvenes prospectos y combates de profesionales consagrados. Algunos de ellos apuntan maneras como futuros UFC, que es como la Champions League de nuestro deporte. También tendremos un duelo femenino que es bastante esperado. Vamos a tener un cierre del año muy entretenido.

P.- ¿Cuál es el combate más esperado?

R.- Ellos se lo han ganado a pulso. Tenemos el combate estelar, el coestelar y el combate del pueblo. Tenemos tres combates que son el foco de todo. Te diría que Paddy “The Problem” Rutledge, un irlandés afincado en Sevilla, y Ernesto “El Potro” Schisano, un italiano en Madrid. Los dos son grandes luchadores y es un combate que se viene cocinando desde hace tiempo. No se guardan nada y hay muchas expectativas.

P.- ¿Puede ser WOW 11 el mejor evento de la compañía?

R.- El objetivo es ir creciendo y para ello debemos abrazar el evento desde muchas perspectivas: el público, combates, la comunicación… Va a ser un gran evento de cierre de año. También tenemos un combate de dos invictos: Salah Eddine “El Verdugo” Hamli y el brasileño Allef “Piauí” Jordelly. Siempre es interesante verlo. No me atrevería a decir que será el mejor evento, pero si me atrevo a decir a que será el siguiente nivel, un pasito más.

P.- WOW se está acercando a la UFC.

R.- Podemos decir que nos estamos acercando a la UFC. Tendemos mucho a valorar lo de fuera. Uno tiene que saber donde está y donde quiere llegar. Por supuesto que la UFC es una referencia. Pero no es ningún error decir que en España hay muy buen nivel. El mercado y el deporte tiene que seguir madurando. Hay una distancia grande, pero perfectamente hay luchadores que podrían estar en UFC y están peleando en WOW. De hecho ya ha habido transiciones. La idea es acercarse o crecer. No te digo que es un espejo donde mirarnos, pero sí puede ser una guía que te inspira. Desde luego en WOW queremos tener personalidad propia.

P.- ¿Cuántas entradas quedan?

R.- Es importante destacar que el evento empezará más temprano por el horario navideño. Lo hará a las 18:00 y terminará a las 22:00. Las entradas en pista están agotadas. Pero Vistalgre es un recinto muy grande y tenemos esa responsabilidad de cada vez llenarlo más y más. Pero también esa fortuna y ese privilegio de darle cabida al máximo de espectadores. Pueden intentar coger las entradas de grada que se ve y se disfruta mucho. Con un ambiente genial. Hay un antes y un después de venir a un evento de WOW.

P.- La retransmisión de WOW 11 podrá verse en Movistar Plus.

R.- Es un acuerdo que consideramos histórico. Movistar es una plataforma de referencia y es la primera vez que apuesta por las MMA nacionales de esta manera. También por poder disfrutar de este evento en prime time. Muchas veces las MMA han estado en la trastienda, y poco a poco va ganando espacio. Todos estamos empujando el barco. Es un acuerdo histórico.

P.- Vista atrás.

R.- Lo que siento es gratitud y algo de responsabilidad. Cuando vas tan rápido pasan muchas cosas. El crecimiento es exponencial. Es algo que hago con orgullo. Me siento grato de poder decir como hemos crecido, con los aciertos y los errores. Esto funciona y sabemos que hemos puesto nuestro granito de arena en este deporte.

P.- Minuto ante la cámara dedicado a los aficionados que asistan al evento.

R.- Siempre he sido un gran devoto de que uno recoge siempre lo que siembra. Nosotros sembramos MMA y sembramos un camino de redención para muchos luchadores que tienen el deporte como forma de vida. También para muchos aficionados que no saben los valores que tiene este deporte. Además, es el de mayor crecimiento global. Es un evento histórico. Cada evento va a quedar grabado en la memoria del deporte. Asistiendo al evento, los aficionados van a sembrar algo que les va a aportar el doble de cosas buenas. El día 16 vamos a cerrar la temporada en grande.

Ver la entrevista completa con David Balarezo, CEO de WOWfc