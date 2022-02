Dani Martín cumplió 45 años este sábado y lo hace en uno de sus «mejores momentos» de los últimos años. El cantante ha reconocido y explicado abiertamente sus problemas de salud mental, pero últimamente ha mejorado mucho y buena parte de culpa puede ser de su nueva pareja, la conocida influencer María Partida, más conocida en las redes sociales como Meriloves.

Ambos ya no se esconden y confirman el romance, pues ella ha subido una foto junto al artista felicitándole el cumpleaños, y además ambos han hecho un viaje juntos a Nueva York para celebrarlo. “Por otro año más ten paz conmigo mismo. Por seguir sintiéndome así de querido por mis amigos, familia y vosotros. Así quiero seguir. Así quiero seguir aprendiendo, que queda mucho por lo que reír, celebrar y abrazar. En mi p*** vida me imaginé cumpliendo 45 años, pero lo que no me imaginé jamás es que sería en mi mejor momento. Feliz día a todos y todas. Mucha salud. Sos quiero”, escribió Dani Martín en sus redes.

Sin duda, parte de responsabilidad de ese buen momento es Meriloves. La noticia de su romance salió a la luz el pasado mes de diciembre, y parece que la relación va por buen camino, pues ambos no dudan en posar juntos en redes sociales, confirmando lo que ya era un secreto a voces desde finales del año pasado.

Pero, ¿quién es Meriloves? Esta Licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales de 33 años es una reconocida influencer en nuestro país. Sin ir más lejos, recientemente trabajó con Women’secret y Laura Escanes. Dani Martín la conoció en una comida por medio de María Pombo (una de las mejores amigas de la joven) y su marido, Pablo Castellano, íntimo del cantante desde la infancia. La joven tiene una hija de dos años, fruto de su fugaz matrimonio con Pedro Mosquera, canterano y ex jugador del Real Madrid (ahora en el Huesca), con quien se casó en 2018 y del que se separó dos años después.