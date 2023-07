La cuñada de Neymar explota contra el brasileño tras su catarata de infidelidades

A Neymar no paran de surgirle problemas. La hermana de Bruna Biancardi, su pareja y con la que espera un bebé, ha estallado en sus redes sociales contra el futbolista brasileño del PSG. En los últimos días, varias influencers han publicado mensajes privados subidos de tono del carioca, que incluso pidió perdón a su chica por sus errores. Sin embargo, la catarata de supuestas infidelidades no cesa y su cuñada ha explotado en Instagram pidiéndole que respete a Bruna, a la que todo esto no viene nada bien durante su embarazo.

Bianca le ha mandado este contundente mensaje a través de sus ‘stories’: «Te recomiendo que pares de tratar situaciones graves con risas. Sé que es difícil darse cuenta de la seriedad de la situación cuando no se tiene responsabilidad, compromiso y cuidado con el prójimo. Además de estar rodeado de gente que lo trata como un Dios aplaudiendo sus cagadas. Los comentarios en la foto donde reconoce la traición demuestran eso. Muchos citan a Dios y versículos bíblicos. Los famosos cristianos, que hablan pero no aplican la palabra de Dios en el día a día de sus relaciones».

«Estás bromeando con la situación en lugar de sentir vergüenza. Estás riéndote en las redes sociales y dejando en mal lugar a mi hermana, una vez más. Crees que los demás te quieren derribar, pero tú te derrumbas solo. Un hombre que se niega a ser hombre, se niega a madurar y asumir su responsabilidad por lo que hace. ¿De qué sirve pedir perdón a la familia en la fiesta de revelación y continuar actuando como un niño? Para quién cree que mi hermana está en esta relación por interés, dinero y fama, entiendan de una vez por todas: ella no está y no lo necesita», añade.

Y finaliza así :»Nunca existió ningún tipo de contrato o acuerdo. Eso es extremadamente ofensivo para quien ha sido muy bien criada, tiene orientación, apoyo, amor, valores y es un ejemplo dentro de casa. Ella es una mujer con mucho éxito, que trabaja desde los 16 años. Como fruto de su trabajo (y no por el dinero de nadie) ella tiene una vida muy cómoda y podrá cuidar a su hija de la mejor manera posible».