Una cuenta anónima publica las fotos más íntimas nunca vistas de Piqué y Clara Chía

Piqué y Clara Chía vuelven a ser noticia en las redes sociales. Una cuenta de fans anónima ha publicado varias fotografías íntimas nunca vistas de la pareja formada por el ex futbolista del Barcelona y la joven catalana. En varias de las imágenes se puede ver por primera vez a la novia del ex azulgrana en la mansión en la que vivían Shakira y sus hijos, ya instalados en Miami desde hace semanas.

La guerra mediática entre Piqué y la cantante colombiana todavía colea en las redes sociales, donde fans de uno y otro cruzan ataques para defender a sus ídolos. Una semana en la que el propietario de la Kings League (junto a Ibai Llanos) ha dado mucho que hablar por una supuesta pelea con el hermano de la artista, tal y como informaron en Telemundo.

xObviamente, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto y resulta difícil que lo hagan, pues no suelen entrar a desmentir o confirmar ninguna información. Por otro lado, varios medios aseguran que Piqué busca casa en Miami para instalarse allí y estar cerca de sus hijos y que Shakira no se salga con la suya.

Sin embargo, en el acuerdo de divorcio que firmaron se estipulaba que el ex futbolista no podía vivir en la misma ciudad que ellos, por lo que está por ver cómo lo hace para no perder la relación con sus pequeños.

