¿Cuándo y a qué hora cierra el mercado de fichajes de verano 2026 en la Liga?

El mercado de fichajes siempre le da un toque especial al verano. Los rumores, las duras despedidas, las sorpresas de última hora, todos los movimientos tienen un significado para los equipos. En esta ventana de traspasos se han visto ofertas de todo tipo, con grandes inversiones. De hecho, se trata de una edición histórica, puesto que tres incorporaciones han entrado en el top 10 de las transferencias más caras de la historia del fútbol.

Los precios siguen creciendo de forma considerable, especialmente cuando se trata de jugadores con proyección y que tienen mucha demanda. El fichaje más caro de este mercado ha sido Morgan Rogers, por el que el Aston Villa pagó 33 millones de euros en la campaña 2023/2024. Tres años después, el Chelsea lo ha comprado por 138 millones de euros.

Qué día termina el mercado de verano de la Liga en España

El mercado de fichajes de verano en España se cerrará el martes 1 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas, teniendo en cuenta el horario peninsular español. La Liga y FIFA confirman oficialmente que el periodo de verano para LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion comprende del 1 de julio al 1 de septiembre de 2026, ambos inclusive. Además, el Reglamento de Competiciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recalca que los periodos de inscripción concluyen a las 23:59 horas peninsulares del último día habilitado.

Por qué el mercado no termina cuando empieza la Liga

El calendario de competición y el del mercado de fichajes son completamente independientes. La Liga comenzó el 15 de agosto, por lo que hay 16 días de margen hasta que se cierre la ventana de traspasos. Gracias a esto, los equipos pueden cubrir bajas de última hora o sumar alguna pieza que detecten que falta tras jugar los primeros partidos.

Qué días cierran los mercados en el resto de las ligas

No todas las grandes ligas cierran exactamente el mismo día o a la misma hora. La Premier League coincide con España, aunque en una franja horaria distinta (martes 1 de septiembre a las 23:00 en el horario de verano británico). La Bundesliga alemana concluye su mercado el 31 de agosto. En Italia, la FIGC ha fijado la fecha límite para la Serie A el 1 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas. En Francia, la LFP ha establecido el final del mercado de Ligue 1 el martes 1 de septiembre a las 19:59 horas.

Una de las grandes excepciones del fútbol es Arabia Saudí. Su federación fija para los clubes de la Saudi Pro League una ventana desde el 22 de julio hasta el 6 de septiembre de 2026, por lo que sus equipos podrán seguir incorporando jugadores varios días después de que hayan cerrado España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania.