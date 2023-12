Cuándo juega el Barcelona la Champions League: horario del partido del Barça contra Antwerp.

El Barcelona cierra la fase de grupos de la Champions League con los deberes hechos, ya que están clasificados matemáticamente para los octavos de final después de dos años de fracasos y virtualmente como primeros, así que serían cabeza de serie en el sorteo que se celebrará el próximo lunes. Los pupilos de Xavi Hernández no se juegan nada, pero querrán levantarse tras la dura derrota sufrida ante el Girona en la Liga EA Sports.

Hora del partido del Antwerp – Barcelona de la UEFA Champions League

El Barcelona visita Bélgica para enfrentarse al Antwerp en el partido correspondiente a la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League que se disputará en el Bosuilstadion. Los pupilos de Xavi Hernández ya están clasificados matemáticamente para los octavos de final y de manera virtual como primero de su cuadro. Además, los azulgranas querrán levantarse después de haberse llevado un duro mazazo hace unos días en Montjuic frente al Girona, ante el que perdieron por un contundente 2-4.

El Antwerp está eliminado, ya que no ha sumado ni un solo punto en esta fase de grupos, por lo que este partido del Barcelona se presenta como algo más intrascendente. Eso no quita que se pueda ver un gran partido sobre el verde en el que los de Xavi Hernández necesitan recuperar sensaciones con un triunfo. La UEFA ha programado el choque para este miércoles 13 de diciembre. El encuentro arrancará a las 21:00 horas, una menos si estás en las Islas Canarias y no debería haber ningún problema que obligue a que se retrase el encuentro.

Dónde ver en vivo gratis y por TV el Barcelona

El medio de comunicación que se hizo con los derechos para emitir toda la Champions League en España fue Movistar+, por lo que este emocionante Antwerp – Barcelona que tenemos por delante se podrá ver por televisión en directo a través de esta plataforma. Más concretamente, en el canal de Movistar Liga de Campeones, el cual tenemos que recordar que es de pago y habrá que estar suscrito a este paquete donde se incluye todas las competiciones continentales.

Además, todos aquellos hinchas culés y aficionados que quieran disfrutar de este Antwerp – Barcelona podrán verlo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás toda la información de la previa y el post de lo que ocurra en Amberes, como también la narración en directo del resultado, goles y minuto a minuto desde una hora antes del arranque de este choque de la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League.

Árbitro y estadio del Antwerp – Barcelona

El estadio donde se disputará este apasionante Antwerp – Barcelona de la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League será el Bosuilstadion, ubicado en la ciudad de Amberes. Tiene capacidad para algo más de 16.000 aficionados y fue inaugurado en 1923, por lo que se trata de un campo con bastante historia en el país belga.

Habrá poco en juego sobre el verde del estadio del Antwerp, pero los futbolistas pelearán por una victoria que tanto necesitan ambos equipos. Un papel importante lo jugarán los colegiados y la UEFA ha designado al italiano Marco Guida como el árbitro principal de este partido, mientras que su compatriota Paolo Valeri estará al frente del VAR, siendo el encargado de avisar a su compañero si se le pasa alguna acción polémica para que vaya a revisarla al monitor.