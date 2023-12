Antwerp – Barcelona en directo online | Partido de Champions League hoy en vivo

Amberes y Barcelona se enfrentan este miércoles 13 de diciembre en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League. Está prácticamente todo decidido en este partido, ya que solo un carambola podría dejar sin la primera plaza a los culés –derrota hoy y victoria con goleada del Shakhtar Donetsk al Oporto–. Sigue en directo el minuto a minuto de este Amberes – Barcelona con las ocasiones, goles y resultado en vivo online de este partido de Champions League.

Amberes – Barcelona, en directo

Previa Amberes – Barcelona

¡Buenas noches! Bienvenidos a este directo del Amberes – Barcelona, sexta y última jornada de la fase de grupos de la Champions League. El partido poco tiene que decir de cómo acaba finalmente el Grupo H de esta Liga de Campeones. Los holandeses, con 0 puntos, se despiden de Europa pase lo que pase hoy, aunque está en juego su honor. El Barça sólo ante un descalabro hoy y una goleada del Shakhtar Donetsk se podría quedar sin la primera plaza del grupo.

Todo lo que sea sumar para el Barcelona supondrá su sello matemática como primero de grupo. El conjunto culé logrará así lo que no consigue desde hace tres años, pasar de fase de grupos de Champions League tras caer en las dos últimas temporadas a la Europa League. Además, no son baladí los 2,8 millones de euros que aporta la UEFA por cada victoria en esta Champions League, una cantidad de dinero que no se puede pasar por alto en la delicadísima situación financiera del Barça.

Xavi Hernández se juega una vez más tras su derrota ante el Girona que les ha vuelto a dejar descolgados del liderato de la Liga EA Sports. Un mal partido en Bélgica puede dejarle muy mermado en su puesto, algo que quiere evitar a toda costa el entrenador catalán.

Polémica con la convocatoria del Barcelona

Momentos difíciles en Can Barça con la errática situación deportiva del equipo a los mandos de Xavi Hernández. De hecho, tras la derrota ante el Girona, el técnico quiso dar descanso a algunos de sus jugadores pensando en la Liga con todo (casi) hecho en Champions League, concretamente a Lewandowski, Gündogan y Araujo, a los que a última hora, y tras una llamada del presidente Joan Laporta, incluyó en la lista para viajar.

Dónde ver el Amberes – Barcelona

El Amberes – Barcelona de la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League se podrá ver en directo a través de Movistar+, concretamente en Movistar Liga de Campeones 2. Además, el choque también se podrá seguir en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. En la web de OKDIARIO te ofreceremos la narración del resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este encuentro del conjunto azulgrana desde una hora antes del arranque del mismo.