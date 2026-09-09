Cuándo empieza la NFL: calendario, gira europea y dónde ver por televisión en directo y en streaming desde España todos los partidos

Arranca uno de los campeonatos más internacionales. La NFL, el torneo por excelencia de fútbol americano, empieza este mes de septiembre y cada año está ganando más adeptos fuera de Estados Unidos. En uno de los países en los que más seguidores existen es España, por lo que a continuación te detallamos las fechas más importantes del calendario y cómo ver por televisión en directo los partidos que se disputen durante la temporada.

El calendario de la NFL

La NFL arranca este jueves 10 de septiembre con los encuentros de la primera semana. Será la madrugada del miércoles 9 al jueves 10 cuando se dispute el partido inaugural del campeonato de fútbol americano. Los Seattle Seahawks y los New England Patriots se ven las caras en el choque que servirá para dar el pistoletazo de salida a lo que serán unos meses apasionantes.

La fase regular de la NFL consta de 18 jornadas y la última se celebrará el 10 de enero de 2027, por lo que en ese momento ya conoceremos a los equipos que se han clasificado para los playoffs. Serán siete franquicias de la AFC y otros siete de la NFC los que se meterán en la siguiente ronda. Los tres últimos en meterse de cada conferencia jugarán esos puestos que son conocidos como comodines, que se disputarán entre el 16 y 19 de enero.

Los que superen la ronda de comodines se meterán en la ronda divisional, que se jugará entre el 23 y el 24 de enero, y los vencedores pelearán por ser el campeón de su conferencia el 31 de enero. Esos afortunados serán los encargados de pelear por la mítica Super Bowl que es capaz de paralizar el mundo entero y este año será el 14 de febrero.

Qué partidos de la NFL se juegan en Europa

Al igual que el año pasado, esta temporada la NFL también pasará por Europa tras el éxito cosechado. Ciudades como Madrid enloquecieron con los mejores jugadores de fútbol americano jugando y este año la competición norteamericana volverá a pasar por la capital de España para disputar otro choque en el Santiago Bernabéu.

Indianapolis Colts – Washington Commanders. Tottenham Hotspur Stadium, Londres. 4 de octubre.

Philadelphia Eagles – Jacksonville Jaguars. Tottenham Hotspur Stadium, Londres. 11 de octubre.

Houston Texans – Jacksonville Jaguars. Tottenham Hotspur Stadium, Londres, 18 de octubre.

New Orleans Saints – Pittsburgh Steelers. Stade de France, París. 25 de octubre.

Atltanta Falcons – Cincinnati Bengals. Santiago Bernabéu, Madrid. 8 de noviembre.

Detroit Lions – New England Patriots. Allianz Arena, Múnich. 15 de noviembre.

Partidos de la NFL en el resto del mundo

Los Ángeles Rams – San Francisco 49ers. Melbourne Cricket Ground, Melbourne. 11 de septiembre.

Dallas Cowboys – Baltimore Raves. Estadio de Maracaná, Río de Janeiro. 27 de septiembre.

San Francisco 49ers – Minnesota Vikings. Estadio Azteca, Ciudad de México. 22 de noviembre.

Dónde ver por TV los partidos de la NFL desde España

En España la NFL se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn contratando el Game Pass. Los precios varían en función de los dos paquetes que son ofrecidos. Semanalmente, el más económico sería de 19,99 euros, mientras que el ultimate costaría 23,99 euros. Si se quisiera pagar todo el año de golpe, con el más barato habría que desembolsar 199,99 euros, mientras que con el paquete más caro 229,99 euros.

Hay que tener en cuenta que este año habrá 50 partidos de la NFL que se podrán ver gratis y en abierto en España, ya que Mediaset alcanzó un acuerdo con el organismo norteamericano. Es por ello que por cualquiera de los canales de este medio de comunicación, ya sea Telecinco, Cuatro, Energy o BeMad se podrán ver en nuestro países diferentes encuentros del campeonato de fútbol americano.

Además, tanto Dazn como Mediaset tienen disponibles sus aplicaciones para que sus clientes y usuarios puedan descargárselas en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs para poder ver así en streaming y en vivo online todos los partidos de la NFL que ofrezcan estos medios. Obviamente, para la de Dazn habrá que tener contratado el Game Pass.