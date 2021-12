No todo es de color de rosa en el mundo del fútbol. Que se lo digan a Borja Lasso, joven futbolista de 27 años que se ha visto obligado a colgar las botas de manera prematura debido a las lesiones. El talentoso jugador, que militaba en el Tenerife y se formó en la cantera del Sevilla, llevaba dos años sin jugar debido a un calvario de lesiones en uno de sus tobillos, motivo que finalmente le forzado a la retirada.

El Mago, como muchos le llaman en el mundo del fútbol, ha anunciado a través de las redes sociales su decisión. Lo ha intentado todo para volver a los terrenos de juego y sentirse futbolista, pero no ha podido ser. Borja Lasso ha aceptado que su sueño duró menos de lo esperado, pero al menos se considera un afortunado de haber podido dedicarse a «la profesión más bonita del mundo».

«Jamás había podido imaginar que esta historia tuviese que terminar tan pronto y de esta manera. Hoy miro atrás al niño que fui y le digo sonriendo que cumplimos nuestro sueño. Ser futbolista profesional, debutar en Primera División y ponerme la camiseta del equipo de mi vida. Ha sido un honor jugar para tres clubes históricos, con tres aficiones que hacen honor a esa grandeza y que he sentido que me han querido de una manera especial», comienza diciendo en el emotivo vídeo que ha publicado.

«Gracias al Sevilla, a Osasuna y al Tenerife por darme la oportunidad de poder sentir lo que es defender esas camisetas. Gracias a todos los que me han acompañado en este maravilloso viaje y, sobre todo, gracias a mi familia. Siempre habéis estado a mi lado y sin vosotros nada de esto habría sido posible», añade Borja Lasso, que todo apunta a que seguirá ligado a su agencia de representación, You First Sports, en labores de representación o scouting.

«Los que me conocen saben que me he entregado al máximo para poder ser mi mejor versión. He agotado todas las posibilidades para recuperar mi tobillo, pero no ha podido ser. Echaré muchísimo de menos darle una asistencia a un compañero, poder devolverle una pared o celebrar un gol con la afición. Pero todo lo que pasa conviene. Eso me dijo el mejor entrenador que he tenido. Es una frase que aplico en mi día a día y que me va a ayudar a afrontar esta nueva etapa de mi vida. Será maravillosa y llena de felicidad. Encararé al ciento por ciento todas las oportunidades que se me presenten», cuenta el ya ex futbolista, que lanza un mensaje muy claro a sus compañeros de profesión: «Solo me queda decirles que no olviden disfrutar de la profesión más bonita del fútbol. Gracias por tanto, querido fútbol».