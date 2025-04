Cristina Martín-Prieto: «Me planteé dejar el fútbol y menos mal que no»

España llega a Portugal con la necesidad de ganar y lo hace con Cristina Martín-Prieto (Sevilla, 1993) en una espectacular racha goleadora. Siete goles en cuatro partidos suma la delantera del Benfica, que buscará prorrogar sus enormes registros en la Liga de Naciones. Viene de marcar contra Bélgica el gol de la victoria en el pasado parón y, antes de estos dos duelos contra las lusas –en Paços de Ferreira y Vigo– atiende a OKDIARIO.

Lo hace comenzando a consolidarse como una garantía de cara a puerta para la Selección. No es para menos. No hay ninguna jugadora española que marque tanto como ella. Suma 27 goles este curso en competición oficial, aunque el más especial de todos, como ella misma dice, fue ante Canadá. A sus 32 años recoge los frutos de toda una vida trabajando, en el fútbol y en lo que no es el fútbol. Comenzó alternando lo que era un hobby con trabajar en un supermercado y, tras dejarlo, comenzó a volar.

Se convirtió en internacional absoluta y, ahora, satisfecha por todo lo que está logrando, ve como una posibilidad más que real el poder estar en la Eurocopa del próximo verano. Aún queda para que llegue julio y hay que ir paso a paso, pero Martín-Prieto no puede ocultar la ilusión que le haría ser una de las convocadas por Montse Tomé para la cita que tendrá lugar en Suiza y donde España buscará convertirse en campeona continental por primera vez en su historia.

Pregunta: Nueva convocatoria con la Selección. En la anterior entró por lesión, pero ahora ha sido por méritos propios. ¿Cómo está?

Respuesta: Sí, la verdad es que estoy bien. Estoy contenta, feliz de volver estar aquí, de una convocatoria más, seguir sumando… La verdad que muy bien, muy feliz.

P: Es un parón un tanto especial, porque juega en Portugal y estos dos partidos son contra ellas. Es, quizás, las que mejor conoces a o puedes conocer a la selección de Portugal. ¿Cómo afrontan estos dos partidos?

R: Vengo de allí, pero hay compañeras que juegan en otro equipo y al final no las puedes conocer. El entrenador también varía y cambia mucho a lo que tú tienes al día a día. Entonces se afronta con con la ambición de ganar, de ser primera de grupo y de tener dos oportunidades más.

P: Después de ganar a Bélgica pero perder en Wembley, no sé hasta qué punto son fundamentales estos partidos para estar en la Final Four. Inglaterra y Portugal están por delante de España en la clasificación…

R: Sí, yo creo que al final ya cualquier equipo es muy competitivo y se está viendo. Tendremos que salir a dar lo mejor de nosotras. En la victoria, seguimos corrigiendo y, en la derrota, todavía más. Sabemos lo que hemos fallado en Wembley. Intentaremos ahora ir a Portugal y corregir esos errores, que ya lo estamos corrigiendo desde el lunes para sacar los tres puntos.

P: Decía que está muy contenta de volver con España. En el último parón, entró por la lesión de Amaiur, pero se reivindicó contra Bélgica, dándole la victoria a España. Ahora le llaman directamente. Está claro que está aprovechando su oportunidad.

R: Al final yo trabajo en mí, en mi equipo. Para eso, para la llamada, para estar aquí, para estar en momentos como contra Bélgica. Estoy a disposición de míster, de que me llame, de que me seleccione y muy contenta.

P: Está en el mejor momento de tu carrera. Viene de marcar siete goles en cuatro partidos.

R: Sí, algo así. No me sé muy bien las estadísticas mías, pero sí.

P: Son 27 goles esta temporada, que es una barbaridad. Está al nivel de jugadorazos, con cifras récord.

R: Sí, creo que no lo he tenido nunca así. Trabajo en el día a día para esto, para hacer goles, para darle alegría a mi club, darle alegría a la Selección. Creo que estoy dejando el listón muy alto, personalmente para mí. Pero estoy contenta de seguir, como se suele decir, enganchando con el gol. De cara al gol muy bien y que ojalá que sean muchísimos más.

P: Y poner el listón alto supone que, a nivel internacional, con España, cada vez sea un recurso más a tener en cuenta…

R: Sí, al final gana el que más goles meta y que una delantera esté fina de goles es buena señal. Es señal de que algo está haciendo bien. Para mí es un registro a la hora de que Montse me tenga en cuenta.

P: Su primera llamada llegó hace más de un año. Desde entonces deja el Sevilla por el Benfica, empieza a ser más habitual con España… ¿Imaginaba todo lo que ha pasado en este tiempo?

R: No te lo imaginas. Te preparas porque quieres estar aquí Pero no me lo imaginaba que en tan poco, en un año, me haya cambiado tanto. Todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy recibiendo… es con alegría. Y me sigo esforzando porque no sabes cuando esto se va a parar. Estoy muy muy contenta.

P: Está en su segunda juventud, ahora a sus 32 años.

R: Dije hace ya muchísimo tiempo, cuando te vas poniendo y vas hablando no, que con 30 dejaría el fútbol. Ahora, claro, tengo 32 y estoy viviendo mi segunda juventud. Me encuentro muy bien. También he cambiado cosas. Vas evolucionando porque antes compaginaba el trabajo con el fútbol y no podía cuidarme tanto. Ahora me encuentro bien, me encuentro en buena forma, de cara al final algo también fina. La verdad que sí que estoy en una segunda juventud.

P: ¿En qué ha notado el tener que compaginar un trabajo con poder dedicarte en exclusiva al fútbol?

R: En todo. Al final es en todo. Puedo dedicarme al descanso, a la alimentación, al trabajo diario como delantera. Hay muchos días en mi equipo que me quedo tiempo extra. Antes tenía que salir rápido, porque te tienes que acostar, porque al día siguiente tenías otra labor que era un trabajo y tenía que también ayudar al 100%.

P: ¿A qué se dedicaba?

R: Era encargada en un supermercado. Bueno, empecé así e iba ya por todos lados. Era el día a día mío. Esto no era tan profesional, entonces tenía que hacerlo. No había más que eso, porque el fútbol era mi hobby, pero no era lo que me daba. No sabía tampoco lo que iba yo a tardar en el fútbol y tenía que buscarme un trabajo.

P: ¿Llegó a plantearse en algún momento tener que dejar el fútbol?

R: Llegué, porque al final no se evolucionaba, se quedó estancado… Yo por más que daba, tampoco llegaba a derribar el muro de venir a la Selección… entonces me lo planteé. Hubo un clic en mi vida que fue al revés, dije «bueno, dejo esto y vamos a echar otra manita más al fútbol a ver si…». Y menos mal.

P: Ahora va entrando con la Selección a base de goles y hay mucha competencia con delanteras como Esther, Alba, Salma, Lucía, Amaiur… pero, ¿qué puede aportar Cristina Martín-Prieto que no pueden aportar las demás?

R: Somos muchas y todas somos muy diferentes. Tenemos perfiles muy diferentes todas. Cada una aporta para el equipo que nos vayamos a enfrentar ese algo diferente que tiene. Todos al final tenemos gol, pero en mi caso puedo aportar garra, fuerza, balón jugado de cara… Pero estamos todas trabajando para poder estar aquí y nos merecemos todas estar aquí, la verdad. Luego, depende de que equipo juguemos, pues así elige también la seleccionadora.

P: Parece que hay buen ambiente, algo que dijo Montse que quería, que esto fuera una familia. ¿Hasta qué punto está el vestuario unido?

R: Mira, el gol de Bélgica lo marqué yo, pero se celebró como si lo marcara cualquiera. Es una familia, estamos todas unidas. Cuando venimos aquí, vamos todas y remamos en la misma dirección. Queremos lo mejor para la Selección, queremos lo mejor para dejar al país arriba. Esto, desde que se entra por la puerta o, mejor dicho, desde que sabes que está seleccionada, ya es una familia.

P: En estos partidos hay un título en juego, que defendéis, pero no sé hasta qué punto se lo toman como una preparación para la futura Eurocopa, porque parones hay los que hay…

R: Es todo creo. Cogemos también para prepararnos a la Eurocopa e independientemente, nunca nos olvidamos de que queremos ser primera de grupo y de que estamos en una Nations League que queremos. Creo que hay un 50% de trabajo de cara a la Eurocopa, porque no se tiene más tiempo.

P: Decía antes que trabaja día a día en su club para esto. ¿Qué es poder estar con España?

R: Para mí es un sueño cumplido de tantos años. De estar ahí, de poder y no estar… porque he estado en categorías inferiores y me faltaba la absoluta. Entonces para mí es orgullo, es alegría, es ilusión, es trabajo de lo que vengo haciendo. De lo que sigo haciendo. Lo describiría como un orgullo.

P: Y después de ir poco a poco entrando en los planes de Montse, poder estar en una Eurocopa, ¿qué supondría?

R: Ponerle la guinda al pastel de tantos años luchando por estar y por tener un hueco. Sería redondo.

P: Todavía es pronto, pero ¿se ve en ella?

R: Te mentiría si te digo que no. Yo creo que todas nos vemos, porque todas tenemos aquí un hueco. Pero hay días que lo pienso, hay días que no… Intento ir convocatoria a convocatoria. Ahora mismo estoy en esta y hay que disfrutar en esta y sacar los seis puntos que tenemos por delante.

P: De todos los goles que ha marcado en su carrera, ¿cuál es su favorito?

R: Sería tal vez el que hay en Extremadura con Canadá (octubre de 2024, 1-1). Estaba mi familia y era mi debut. La verdad que me quedaría con ese.

P: ¿Y su gol soñado?

R: Pues meter en la Eurocopa. Da igual, pero si es para el triunfo, pues mucho mejor.

P: ¿Y un sueño que le quede a Cristina Martín-Prieto por cumplir?

R: Pues ahora mismo está al alcance, que es el ir a la Eurocopa. Sería otro sueño de los que tengo y sería el próximo sueño que tengo.