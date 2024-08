Cristiano Ronaldo pone fecha a su retirada y desvela cuál será su último equipo

Cristiano Ronaldo ha hablado sobre su retirada en una entrevista que ha concedido antes de ser homenajeado en el sorteo de la Champions League del próximo jueves por el legado que ha dejado en una competición que ganó en cinco ocasiones, cuatro con el Real Madrid y una con el Manchester United. Ahora a sus 39 años y después de una carrera de vino y rosas, encara la recta final de su etapa como futbolista en el Al-Nassr de Arabia Saudí.

Cristiano Ronaldo ha concedido una entrevista en la que ha puesto fecha a su retirada y ha mostrado su felicidad por su llegada a Arabia Saudí pese a que no ha sido capaz de levantar grandes títulos con el club al que llegó en diciembre de 2022 procedente del Manchester United. «Estoy muy feliz en este club. Me siento también muy bien en este país, me encanta jugar en Arabia Saudí y quiero continuar», afirmó el delantero portugués tras ser cuestionado sobre su felicidad en el país saudí.

Al borde de los cuarenta y después de disputar la Eurocopa con Portugal, Cristiano Ronaldo también habló sobre una retirada como futbolista que ya se vislumbra en el horizonte. «En dos o tres años… Pero, probablemente, me retiraré aquí en Al-Nassr», afirmó el delantero luso que siempre dejó claro que jugaría hasta los 40 años. De esta manera, cumplirá su palabra y todo hace indicar que colgará las botas como futbolista en Arabia Saudí, dejando atrás los rumores que hablaban de un posible retiro en el Sporting de Portugal, su primer club.

En esta entrevista concedida al canal Now, Cristiano Ronaldo también dejó claro que la Eurocopa no será su último torneo con Portugal y que estará en disposición de Roberto Martínez para afrontar los siguientes partidos correspondientes a la Liga de las Naciones. «Ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Liga de Naciones y me gustaría mucho jugar», afirmó, a la vez que dejó claro que su retirada de la selección será espontánea. «Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada», apuntó.

Cristiano pide a Zidane

Cristiano Ronaldo quiere hacer historia con el Al-Nassr de Arabia Saudí y por ello ha pedido el fichaje de Zinedine Zidane como entrenador. El mal inicio de Liga de su equipo parece que le acabará costando el puesto a Luis Castro y por ello la estrella lusa ha pedido el fichaje con el que se convirtió en leyenda con el Real Madrid. Así lo aseguró Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones.

«El Al-Nassr, que es el equipo de Cristiano, tiene un problema con el entrenador y Cristiano Ronaldo sigue insistiendo en el segundo mejor entrenador de la historia de la Copa de Europa, junto a Guardiola, que es Zidane2, comenzó señalando el director de OKDIARIO. «Quiere que entrene allí Zidane. Han invertido mucho dinero y no dan con la tecla. Él vive en Madrid, viaja mucho a Francia, pero le quiere en Arabia», dijo Eduardo Inda en el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol.

Cristiano después de la retirada

Cristiano Ronaldo también ha opinado recientemente sobre lo que hará una vez cuelgue las botas como futbolista. En los últimos días la estrella luso ha batido todos los récords históricos en su primeros días como youtuber y además tiene una gran número de inversiones que le reportan grandes beneficios anuales.

«Es difícil para mí pensar que seré entrenador algún día. Por mi mente no pasa el considerar ser entrenador de fútbol algún día, así que ni siquiera pienso en ello. Veo mi futuro haciendo cosas que no tengan que ver con el fútbol», afirmó tras ser cuestionado sobre si se ve sentado en algún banquillo una vez acabe su carrera como futbolista.