Cristiano Ronaldo perdió a su padre, Jose Dinis Aveiro, cuando apenas tenía 20 años. Para el 7 su padre siempre había sido una figura de referencia en su carrera. El día de su fallecimiento, el 6 de septiembre de 2005, el jugador portugués estaba concentrado con su selección para disputar el partido ante Rusia de clasificación para el Mundial de Alemania. Su seleccionador de entonces, Luiz Felipe Scolari, desvela la reacción del futbolista del Manchester United al conocer la noticia que quiso jugar el partido y luego se volvió a Portugal.

El preparador brasileño reconoce que fue él quien le tuvo que comunicar la peor noticia posible puesto que nadie se atrevía a hacerlo: «Fue muy duro y el momento en el que se creó una relación más allá de la de entrenador-jugador. Cuando nos llegó la noticia, antes de un partido contra Rusia, nadie sabía como decírselo y nadie quería hacerlo. Dije que yo me encargaría porque yo sabía lo que era perder a un padre. El mío había fallecido años antes. Fue muy triste, pero nos conectó como amigos. Al día siguiente, Cristiano jugó un gran partido y volvió a Portugal. Él pidió jugar. «No puedo hacer nada por mi padre hoy, así que jugaré mañana y me iré», nos dijo».

Scolari asegura que tenía una gran relación personal con Cristiano, y gracias al portugués forjó una amistad con Sir Alex Ferguson. «Solíamos hablar cuando era entrenador de Portugal. Llamaba bastante a Cristiano y Ferguson aprovechaba para hablar conmigo sobre como lo estaba haciendo en el United, el trabajo duro que hacía. Cuando me enfrenté a él en la Premier, después de empatar a uno en Stamford Bridge, tomamos un vino y nos hicimos varios cumplidos además de empezar a bromear. Cuando dejé el Chelsea, la primera persona que habló en prensa sobre mi etapa allí fue él. Fue muy halagador y dijo que me tendría que haber quedado. Seguimos hablando cada vez que tenemos ocasión», comenta.

«Es una máquina de hacer goles. Un tipo fantástico. Le vi en el Sporting por primera vez en 2003 y tiene más ganas ahora que entonces. Es una gran persona. Muchas veces no vemos lo buena persona que es fuera del campo. Me alegra mucho ver que sigue al más alto nivel aún», afirma el técnico en declaraciones al Daily Mail donde se deshace en elogios al que fuera su pupilo en la selección de Portugal.

Por último, desvela que Cristiano Ronaldo no es el mejor jugador al que ha entrenado pero sí «es el que más dedicación tiene. Puede que no sea el que más talento. El talento no es lo primero en lo que piensas cuando piensas en Cristiano. Es la dedicación lo que le ha convertido en lo que es hoy en día».