Cristiano Ronaldo tiene muy claro que Georgina Rodríguez es la mujer de su vida. Así lo repite varias veces en el docureality de Netflix sobre la influencer, que está siendo un auténtico éxito tras su estreno el pasado jueves. En uno de los capítulos se ve cómo los amigos de la pareja bromean con la modelo sobre una posible boda con el futbolista del Manchester United, aunque deja claro que no depende de ella.

“Uy no, eso no depende de mí, además no tengo espacio para los anillos, te acuerdas que me decían que me había pedido matrimonio cuando mostraba un anillo nuevo”, decía entre risas antes de ponerse más seria: “Me siento muy amada. No creo que cambie mucho nuestra situación. Tengo lo más importante con Cristiano el amor de nuestros hijos y el amor de Cris. Siempre están con la bromita de la boda ‘pa cuando’, en qué momento Jennifer López sacó esa canción del anillo pa cuando…”.

Cristiano Ronaldo fue preguntado por ello y no duda en reconocer que tarde o temprano se darán el ‘sí, quiero’ con Georgina: “Yo le digo siempre que cuando me dé el clic como ha pasado en tantas cosas en nuestra vida. Puede ser en un mes o en seis o en un año cuando sea, pasará al mil por ciento que nos casaremos”.

Una familia feliz que ha estado pasando unos días de vacaciones en Dubai aprovechando el parón en la Premier League. Allí, Cristiano Ronaldo le hizo un regalo increíble a Georgina por su cumpleaños, proyectando su imagen en la fachada del Burj Khalifa, el rascacielos de 828 metros que preside la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.