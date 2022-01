Cristiano Ronaldo es un auténtico animal competitivo. Camino de los 37 años, el atacante portugués sigue siendo muy autoexigente porque considera que todavía puede rendir a su mejor nivel. Para eso se cuida al máximo a diario y entrena como el que más, aunque las cosas en el Manchester United esta temporada no estén saliendo como quizás esperaba.

Un Cristiano Ronaldo que está siempre atento a todo lo que se habla de él, sobre todo si son fuentes autorizadas. En esas, uno de los portales más conocidos de fútbol es Transfermarkt, un site especializado en valores de mercado y estadísticas al que curiosamente el futbolista luso tiene bloqueado en sus redes sociales.

El verdadero motivo ha salido a la luz ahora, pues uno de los responsables de la empresa lo ha contado todo en una entrevista. En su afán por ser siempre el mejor, Cristiano Ronaldo vio una publicación con los diez jugadores con mayor valor de mercado y no entendió no estar en esa lista. Preguntó, pero no le convencieron las explicaciones y decidió bloquear a Transfermarkt desde ese momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Transfermarkt (@transfermarkt_official)

“Envió un mensaje primero a nuestros chicos de redes sociales. Le respondieron, le explicaron por qué y le dijeron: ‘En la gente de tu misma edad, tú eres el número uno con diferencia’. Creo que hubo una diferencia de 30-50 millones (entre Cristiano y el siguiente jugador en la lista). Luego envió algunas caritas y luego nos bloqueó”, desvela en The Athletic Christian Schwarz, coordinador de valores de mercado y gerente del portal en el Reino Unido.

Curiosamente, Transfermarkt quiso etiquetar después a Cristiano Ronaldo en un post de los jugadores más valiosos representados por Jorge Mendes pero no pudo por ese bloqueo que el portugués hizo al portal tras su enfado por considerar que su valor de mercado debía ser mucho más alto del que aparece en el site especializado en fútbol.