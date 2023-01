Cristiano debuta con el Al-Nassr con victoria pero sin gol

Cristiano Ronaldo ha debutado con el Al-Nassr y lo ha hecho con victoria frente al Al-Ettifaq (1-0). El portugués jugó los 90 minutos en su estreno con el conjunto saudí pero no logró marcar para redondear un día perfecto. El gol de la victoria fue obra de Talisca. Estos tres puntos mantiene al cuadro de Rudi García como líder de la Super Liga de Arabia Saudí con un punto más que su eterno rival, Al-Hilal, y un partido menos.

El delantero portugués venía de hacer un hat-trick y ser nombrado MVP en el duelo entre las estrellas de Al-Nassr y Al-Hilal contra el PSG de Leo Messi. Su carta de presentación en Arabia Saudí no podía ser mejor, pero desgraciadamente no ha podido redondear una semana de ensueño con otro gol. Su estreno goleador en el nuevo club tendrá que esperar por el momento.

No obstante, Cristiano fue la gran atracción del encuentro. Todas las miradas estaban puestas en el estreno del gran protagonista del día, que no decepcionó a los presentes. Pese a no marcar, Ronaldo tuvo ocasiones para abrir la lata pero esta vez no estuvo acertado, aunque dejó buenos detalles que hacen soñar al Al-Nassr. El jueves tendrá una nueva oportunidad de estrenar su casillero en la Supercopa frente al Al-Ittihad.

El ex del Manchester United no tuvo mucho protagonismo en la primera mitad pero en la segunda estuvo más activo y la mayor parte de las ocasiones salían de sus botas. Cristiano pudo marcar e incluso dio asistencias de gran calidad pero entre el portero y la defensa acababan rechazando el disparo. El portugués quería debutar con gol delante de su nueva afición en Riad. Para anotar su primer gol con el Al-Nassr frente a su gente, Ronaldo tendrá que esperar hasta el 17 de febrero contra el Al Taawon.