Crisis en el matrimonio más famoso del mundo del deporte: «Me voy para siempre…»

Gisele Bündchen y Tom Brady llevan meses al borde del divorcio. Una de las parejas más importantes en el mundo del deporte y el entretenimiento podría estar a punto de separarse. De hecho, varios medios desvelaron en septiembre que la brasileña había abandonado su complejo familiar en Tampa tras una “épica pelea” con el deportista estadounidense, que no termina de dar su brazo a torcer para recuperar su matrimonio.

Desde hace semanas, la pareja ha estado viviendo en residencias separadas. Además, Tom y Gisele fueron captados sin sus respectivos anillos de casados y también se contó que ya habían contratado a sus abogados para el divorcio. El origen de la gran discusión fue la decisión de Brady de volver a competir de manera profesional días después de haber anunciado su retirada algo que no consultó con Gisele.

Ultimátum de la modelo

Tras la noticia, comenzaron a surgir diversos rumores apuntando a la retirada del quarterback a mitad de la temporada regular de la NFL con tal de salvar su matrimonio, pero dichos rumores fueron desmentidos por el mismo Brady. Ahora, es el portal Us Weekly el que señala que la supermodelo le ha puesto un ultimátum al deportista.

Según esas informaciones, Gisele Bündchen le ha dicho a Tom Brady que abandone el fútbol americano para estar con la familia, de lo contrario ella se irá “para siempre”. “Ella no quiere que siga lesionándose y que no pueda disfrutar de la vida en el futuro. Lo está haciendo por su familia. Gisele le dijo a Tom que deje el fútbol para pasar tiempo con la familia o se va para siempre”, confiesa la fuente. Cabe recordaer que esta no es la primera vez que la pareja tiene problemas debido a la NFL, pero sí es la pelea más grave y la que puede desembocar en su divorcio…