El Corinthians insiste en Sergio Ramos: «Vamos a hacer la mejor elección»

El futuro de Sergio Ramos sigue en el aire. A pesar de que el Real Madrid busca central, tras las graves lesiones de Militao y Carvajal, que han dejado en cuadro a su defensa, parece que su regreso al Bernabéu no es más que una quimera. Una de las opciones más reales para por su desembarco en el fútbol brasileño. Allí, hay uno de los grandes equipos del país que se ha interesado en sus servicios y no renuncia a ficharle. Se trata del Corinthians, que podría hacer un equipo para dominar en en un futuro no muy lejano en el fútbol sudamericano con Ramos y con Memphis Depay.

El club ya mostró su interés en Sergio Ramos durante el tramo final del mercado de fichajes, cuando además consiguió llevarse al delantero neerlandés, que acababa de dejar el Atlético de Madrid. El conjunto paulista quiere recuperar la grandeza y, para ello, piensan en una estrella mundial como es el camero.

Uno de los ejecutivos del club ha respondido al interés en el ex jugador del Real Madrid y del Sevilla. Fabinho Soldado ha confirmado que trataron de ficharle, admitiendo los contactos, y no ha cerrado la puerta a esa opción. Aunque revela que hay más candidatos para el puesto, están hablando «con muchos otros».

Pero, por sus palabras, se desprende que a quien quieren es al andaluz. «Siempre vamos a hacer la mejor elección para Corinthians», indica Soldado. «Hay varios nombres que aparecen durante la ventana de fichajes cuando se está en ese momento importante del año. No sólo se ha hablado de Sergio, sino con muchos otros. Analizamos, y claro que tenemos que priorizar la posición», añade.

Sin embargo, habría un punto que complicaría la llegada del español: su salario. Fabinho Soldado reconoce que «la cuestión financiera es importante», lo que les podría hacer decantarse por otra opción para reforzar su plantilla.

El Corinthians, una opción para Ramos

Después de la lesión de Militao, se ha especulado con la posibilidad de que el que fuera capitán del Real Madrid regrese al club. Aunque no hay que olvidar que no salió muy bien del equipo en el que desarrolló la mayoría de su carrera, donde además se convirtió en uno de los mejores centrales –sino el mejor– de la historia. No parece que su fichaje por el conjunto blanco sea factible, por muchos factores, aunque lo cierto es que en el mercado es la mejor opción que hay, puesto que además podría incorporarse ya mismo, al estar sin equipo.

Esa condición le convierte en uno de los grandes deseados por el fútbol emergente tanto en lugares exóticos como Qatar o Arabia Saudí, como en Estados Unidos. Pero no hay que olvidar al fútbol brasileño. En los últimos meses, jugadores de renombre han desembarcado en Sudamérica, como son Memphis Depay en el propio Corinthians o Marcelo, que recientemente ha rescindido su contrato con el Fluminense. Ahora, el conjunto de Sao Paulo sueña con llevarse a uno de los grandes de la historia del deporte rey, un Sergio Ramos que continúa dándole vueltas a su futuro.