Convocatoria del Barcelona contra el Valencia: Xavi aprende la lección y se lleva a todos a Mestalla

Después de una convulsa convocatoria del Barcelona ante el Amberes, Xavi Hernández ha aprendido la lección y se lleva a todos los futbolistas disponibles a Valencia para disputar su enésima ‘final’. No descansa nadie y no parece que habrán cambios de cara al encuentro de este sábado en Mestalla. El único que descansó quedándose en casa entre semana en la Champions League fue Frenkie De Jong y el holandés será titular después de superar el proceso febril que le impidió jugar el miércoles.

Y es que la anterior lista suscitó una gran polémica entre Xavi Hernández por un lado y Laporta y Deco por el otro. En primer lugar, la convocatoria Barcelona ante el Amberes dejaba a Lewandowski, Gündogan, Araujo y Frenkie de Jong en casa descansando, pero minutos antes de iniciar el viaje dirección Bélgica, el conjunto azulgrana introducía a los tres primeros en la lista y eran muchas las especulaciones en torno a quién había tomado la decisión.

Fue Xavi el que dijo en rueda de prensa antes del choque ante el Amberes que fue algo «consensuado» con la Directiva. No obstante, era el propio Deco el que le desmentía y le dejó por mentiroso: «Las convocatorias son temas del míster, nosotros no hemos consensuado nada. Es un tema que entre todos hemos hablado por un tema de gestión, de vuelos y de esfuerzo. Hay una serie de cosas que se tienen que conjurar. Estamos todos bien, no hay que preocuparse».

Dejado atrás la derrota ante el modesto Amberes, el Barcelona llega a Valencia para disputar otra ‘final’. Especialmente para un Xavi Hernández que cada día que pasa y el equipo no gana está más en entredicho. Las derrotas ante Girona y Amberes le han dejado muy tocado frente a la directiva y sus jugadores y otra derrota en Mestalla podría precipitar los acontecimientos.

El Barcelona es cuarto de la Liga a siete puntos del Girona y con la necesidad de volver a sumar de a tres. Se enfrentará al Valencia, que está siendo muy irregular esta temporada, pero sin dejar pasar la extremada situación deportiva e institucional que vive en los últimos años. No obstante, los jóvenes del conjunto valencianista están sacando los partidos adelante y se encuentran en la zona media de la tabla.

Para ello, Xavi Hernández volverá a sacar su once de gala para este encuentro. Pese a la derrota ante el Girona, parece que el conjunto azulgrana saldrá con los mismos hombres o, al menos, con muy pocos cambios. Por ejemplo, Joao Félix y Raphinha descansaron ante el Amberes y serán de la partida en Mestalla para volver a sumar los tres puntos y continuar en la pelea por el campeonato doméstico.

De Jong, que estuvo con fiebre entre semana y no viajó a Bélgica, ya se ha recuperado y será titular en Mestalla en un centro del campo que estará formado de nuevo con Pedri y Gündogan, que también descansaron ante el Amberes este miércoles.

Convocatoria del Barcelona