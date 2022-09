El Barcelona se mide este sábado al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y para el encuentro Xavi no se lleva a los dos nuevos fichajes. Se ejercitaron en la tarde del viernes en el último entrenamiento antes del encuentro, aunque el técnico ha decidido no incluirles en la lista, por lo que Marcos Alonso y Héctor Bellerín no estarán en Sevilla.

El club ha conseguido darle salida a todos sus descartes y ahora los señalados han pasado a ser dos de los capitanes: Piqué y Jordi Alba. Ambos han sido condenados al banquillo en este arranque del curso, pero también viajan con el resto de la expedición. Al no contar con futbolistas lesionados, Xavi no se deja a ninguno de los hombres de la primera plantilla en casa, salvo las nuevas incorporaciones.

Los azulgranas buscan su tercera victoria en esta Liga y lo hacen ante un equipo que llega más que tocado y con muchas dudas. No ha sido un mercado bueno para el Sevilla y en este arranque de la competición se encuentran en la zona baja de la tabla. Con un punto de nueve posibles, los de Lopetegui necesitan dar un golpe de efecto en casa ante un Barça que parece lanzado.

Estos son los futbolistas del Barcelona citados por Xavi: Ter Stegen, Piqué, R. Araujo, Sergio, Dembélé, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran, Memphis, Christensen, Pjanic, Jordi Alba, Kessie, S. Roberto, F. De Jong , Raphinha, Kounde, Eric, Iñaki Peña, Balde, Gavi, Arnau Tenas.