La contundente y dura respuesta de Hiba Abouk a la madre de Achraf Hakimi

Hace unos días se supo que Hiba Abouk esperaba quedarse con la mitad de los bienes y de la fortuna de Achraf Hakimi por el divorcio, pero se llevó un tremendo mazazo al conocer la verdad sobre el patrimonio del internacional por Marruecos, que había puesto todas sus ganancias y propiedades a nombre de su madre bastante tiempo atrás. La propia Saida Mouh habló sobre su hijo y su divorcio, polémicas palabras que dieron la vuelta al mundo y que han tenido respuesta de Hiba Abouk.

La actriz ha recordado en una entrevista para Elle sus orígenes humildes y ha señalado que hace quince años «estaba compartiendo una habitación de dos metros cuadrados». La intérprete no esconde que ahora vive «cómodamente», aunque ha añadido que tiene «cero apego a lo material». «Siempre he sido una luchadora», ha resumido en lo que muchos consideran una respuesta a su ya ex suegra.

Duras palabras de la madre de Achraf

«Si ha tomado alguna decisión para protegerse a sí mismo, no estoy al tanto de ello. ¿Cuál es el problema si la noticia es cierta? Si mi hijo no hace esto, no podrá deshacerse de esa mujer», dijo la madre de Achraf Hakimo en un medio marroquí refiriéndose a Hiba Abouk y esas informaciones que desvelaban el tema de su patrimonio.

Por su parte, la actriz asegura estar bien pese a la separación. «Estoy bien. Hay días en los que es así, y otros en los que tienes que saber encajar los golpes y tomar decisiones, a veces complicadas, habituarte a nuevas situaciones… Y eso te puede descuadrar un poco. Para mí lo más importante es la salud de mis hijos y todo lo demás, en realidad, pasa a un segundo plano. Siempre he sido una luchadora», dice la intérprete, que pidió expresamente a la revista no pronunciarse sobre el Caso Achraf y opta por una prudente cautela sobre el proceso judicial.