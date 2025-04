Ana Peleteiro y Benjamin Campaoré llevan más de seis años juntos. Durante este tiempo, se han casado y han formado una familia, lo que, inevitablemente, ha tenido un impacto en su vida sexual. Aun así, según confiesa recientemente la atleta en una entrevista en el pódcast Ac2ality, la pasión entre ellos sigue muy viva. La atleta se sincera como pocas veces antes sobre sus relaciones con su marido e incendia las redes sociales con sus declaraciones.

«Depende de la semana, pero una buena semana, diría que unas tres veces. Luego hay semanas un poco más flojas, pero bien, tres», comentó la gallega, sorprendiendo a las dos presentadoras. Y añadió con humor: «Después del parto, más que ahora. Ser madre influye, porque si me lo hubieras preguntado hace dos años, te diría que seis. Pero ahora una llega a casa cansada y es como…».

También habló sobre la rutina diaria en casa: «Hay días que se acaba el día y miro a mi marido y le digo: ‘¿Qué tal? ¿Todo bien?’, porque ni siquiera hemos tenido tiempo de hablar». «Pero hay que cuidar la relación. Como dice mi marido: ‘Si queremos más hijos, hay que entrenar’. Siempre me lo dice», concluía entre risas sobre el tema de las relaciones sexuales con Benjamin Campaoré, que es su marido y su entrenador.

En otro momento de la charla, y con el desparpajo que la caracteriza, Ana Peleteiro también reveló su situación económica: «Tengo más que cuando fui a La Resistencia. Más de dos millones en patrimonio. Y en efectivo, más de 350.000 euros. Ahorro poco, porque siempre me meto en algún negocio. Se me va el dinero, se me va», confesó con sinceridad. Actualmente, está inmersa en varios proyectos: «os estamos construyendo una casa, estoy con la apertura de Aria Café… muy mal, muy mal», bromea. «La verdad es que debería haber terminado el año con más dinero. Mis gestores están un poco desesperados, los voy a volver locos. Pero bueno, soy una afortunada. Me está yendo muy bien», reconoce.

Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré

Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré mantienen una relación que va más allá de lo sentimental, ya que él no solo es su marido, sino también su entrenador. Esta doble faceta ha fortalecido su vínculo, permitiéndoles compartir no sólo la vida familiar, sino también el esfuerzo y la disciplina que exige la alta competición. Juntos han construido una relación sólida basada en el apoyo mutuo, la admiración profesional y una profunda conexión personal, algo que la propia atleta ha destacado en varias ocasiones. Además, los resultados están llegando.

A lo largo de más de seis años de relación, han pasado por momentos clave como su boda y la llegada de su hija, consolidando una familia mientras continúan compartiendo objetivos deportivos. La convivencia entre la pista y el hogar no siempre es fácil, pero ambos han sabido encontrar un equilibrio que les permite crecer tanto en lo personal como en lo profesional. La complicidad que tienen se refleja en su día a día, convirtiéndolos en un equipo dentro y fuera del tartán.