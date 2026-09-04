Cómo ver la jornada 3 de la Premier League desde España: los canales de TV para seguir los partidos en directo y en vivo online

La jornada 3 de la Premier League va a ser emocionante, ya que el campeonato inglés ha arrancado con bastantes sorpresas y veremos si las dinámicas empiezan a cambiar ahora que los equipos deben empezar a carburar después de que se haya cerrado el mercado de fichajes. El choque más interesante para el público será el Arsenal – Chelsea, ya que es uno de los mejores derbis del fútbol europeo. A continuación te contamos las fechas, los horarios y los canales de televisión para ver en directo desde España los choques del fútbol inglés de este fin de semana.

Ipswich Town – Liverpool

La jornada 3 de la Premier League arrancará este viernes 4 de septiembre con un apasionante Ipswich Town – Liverpool que arrancará a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Este choque entre el equipo recién ascendido y el cuadro red que dirige Andoni Iraola, que no ha empezado de la mejor manera, se podrá ver por televisión en directo a través del canal principal de Dazn.

Newcastle – Bournemouth

Ya será el sábado 5 de septiembre a las 13:30 horas (horario peninsular) volverá a jugarse un partido de la jornada 3 de la Premier League. St. James Park acoge un duelo bastante interesante entre el Newcastle y el Bournemouth. Las urracas han ganado y empatado un encuentro, mientras que los blanquinegros sólo han rascado un empate en esta nueva era post Andoni Iraola. Este choque será retransmitido por televisión y en vivo online por Dazn.

Brentford – Sunderland

A las 16:00 horas del sábado 5 de septiembre comenzará el Brentford – Sunderland, pero desde España no se podrá ver en directo por televisión y habrá que esperar a las 22:30 horas de la noche para que Dazn ofrezca la redifusión del choque. Ambos equipos han comenzado bastante bien y por ello va a ser un partido interesante con dos equipos que esperan poder pelear por puestos europeos.

Nottingham Forest – Tottenham

Este sábado 5 de septiembre a las 16:00 horas, a través del canal Dazn 3, el Nottingham Forest y el Tottenham se enfrentarán en un partido en el que los dos veces campeones de Europa buscarán su primera victoria de la campaña. Por su parte, los londinenses están aún peor, ya que no han conseguido puntuar y parece que van camino de repetir el mismo papel del curso pasado.

Manchester City – Coventry City

A las 16:00 horas de este sábado 5 se podrá ver por televisión en directo a través del canal principal de Dazn el Manchester City – Coventry City. Los de Enzo Maresca lideran la tabla y se ven las caras ante el equipo recién ascendido que dirige Frank Lampard y que todavía no ha conseguido puntuar hasta el momento en estas dos jornadas de la Premier League que se han disputado.

Fulham – Crystal Palace

También a las 16:00 horas del sábado 5 de septiembre se jugará otro partido de la jornada 3 de la Premier League, que es un derbi londinense. El Fulham – Crystal Palace será retransmitido por televisión en directo y en vivo online mediante el canal de Dazn 2. Ambos equipos han perdido sus dos primeros encuentros del campeonato y quieren romper ya esa mala racha.

Brighton – Leeds

El canal de pago Dazn 4 retransmitirá a las 16:00 horas del sábado 5 de septiembre el Brighton – Leeds para todo el público español. Las gaviotas consiguieron ganar un encuentro ya y su rival ha logrado un triunfo y un empate, por lo que no conocen la derrota por ahora.

Hull City – Aston Villa

El último partido del sábado 5 de septiembre de la jornada 3 de la Premier League comenzará a las 18.30 horas y se podrá ver por televisión en directo desde España a través de Dazn. Estos dos equipos viven situaciones bien diferentes. El equipo naranja, que ha ascendido este curso, lleva pleno de victorias, mientras que los de Birmingham, dirigidos por Unai Emery, ocupan el farolillo rojo de la clasificación.

Everton – Manchester United

El domingo 6 de septiembre a las 15:00 horas, mediante el canal principal de Dazn, se podrá ver un partido entre dos históricos del fútbol británico como son el Everton y el Manchester United. Los toffees han empatado y ganado un partido, mientras que los red devils de Michael Carrick sólo han logrado una victoria hasta el momento en la Premier League.

Arsenal – Chelsea

La jornada 3 de la Premier League se cerrará con un derbi apasionante en la ciudad de Londres. El canal principal de Dazn ofrecerá en directo por televisión a las 17:30 horas un apasionante Arsenal – Chelsea. Los gunners van segundos y esperan hacerse fuertes en el Emirates Stadium para llevarse los tres puntos ante un combinado blue que también lleva pleno y están situados en la cuarta posición de la clasificación.