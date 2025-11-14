La CNMC para los pies a Tebas con sus planes televisivos para la Liga

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alzado la voz y a Javier Tebas no le gusta nada lo que dicen sobre su último movimiento en la Liga. El presidente de la patronal se ha topado con un rapapolvo por parte del CNMC con respecto a los lotes que busca comercializar de cara a la temporada 2027/28, derechos audiovisuales sobre los que se está excediendo según el último informe de la mencionada comisión.

La Liga lleva desde hace diez años comercializando de forma centralizado todos los derechos de la competición doméstica, un control absoluto sobre el rumbo y orden de las retransmisiones de los 380 partidos que componen el calendario del torneo regular.

Pese este control está siempre supervisado por parte de la CNMC, como dicta el real decreto ley 5/2015, a través de un informe no vinculante en el que analiza, punto por punto, todas y cada una de las condiciones de los lotes que ofrece Tebas a las distintas plataformas y operadores.

El informe que publica la CNMC y del que informa El País, esgrime que la Liga y Javier Tebas están dando uso a “derechos que no le otorga” el real decreto ley 5/2015. Así lo da a entender el CNMC y así le expresa la Liga en sus lotes, por lo que el informe de la comisión recoge que los derechos audiovisuales son exclusivos de los clubes que la componen y que la competición tan solo los comercializa, es su única potestad.

Otro de los aspectos en los que toma partido el CNMC es en el lapso de tiempo que comprenden las adjudicaciones de los derechos televisivos que ofrece la Liga, que deben cubrir un máximo de tres temporadas, con lo que “permitiría que el mercado de los derechos audiovisuales ofertados no quede cerrado durante un periodo de tiempo excesivamente largo”. Todo esto viene tras la anterior adjudicación, la de 2021, momento en el que Javier Tebas hizo oídos sordos y entregó los derechos audiovisuales de la Liga a Telefónica y Dazn por un periodo de cinco años.

Otro de los apuntes que hace la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recae sobre los lotes que está comercializando la Liga, ya que estos son abusivos por la forma en que plataformas y operadores acaparan la competición. La CNMC pide a la Liga y a Tebas que eviten “estructuraciones de las opciones y lotes que conduzcan a la concentración de los derechos en un solo adjudicatario”.

Es una fórmula ya recurrente en la Liga y Tebas, la de ofrecer uno de sus seis lotes prácticamente a una plataforma u operador, ya que éste emite en exclusiva nueve de los diez partidos de cada jornada de Liga. En la actualidad, Telefónica y Dazn comparten la emisión con un lote de cinco y cinco, aunque también existe otra adjudicación que fijaría el reparto en siete y tres. Sobre estos dos lotes no ha hecho manifestaciones la CNMC.

Cabe recordar que Javier Tebas y la Liga ya obtuvieron el control y comercialización de los derechos televisivos de la Copa del Rey, la cual planea ubicarla en tres plataformas diferentes.