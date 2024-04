El club de la Premier que iba a fichar a Xavi antes de seguir en el Barcelona

El Barcelona y Xavi Hernández confirmaron este jueves que el técnico egarense continuaría finalmente al frente del primer equipo la próxima semana. Esta decisión cambiante, que en un principio iba a acabar en despedida el próximo 30 de junio, afectó directamente a uno de los equipos más importantes de la Premier League, pero que a día de hoy no pasa por su mejor momento. Y ese club es el Manchester United, que bajo la dirección de Jim Ratcliffe desde Navidad, había puesto sus ojos en el entrenador español tras anunciar su marcha a final de temporada.

Y es que, como todos bien sabíamos, Xavi Hernandez anunció el pasado 27 de enero su marcha del Barcelona a final de temporada. Los malos resultados del equipo y la dinámica negativa por aquel momento provocaron la drástica decisión del técnico, que a la postre acabó cambiando para quedarse hasta 2025. «Me han hecho ver que este proyecto tiene que continuar. Creemos en la estabilidad del club, es un proyecto que no está acabado, tenemos que seguir, esta temporada no conseguiremos ningún título, pero es un proyecto ganador», explicaba el técnico en rueda de prensa este jueves.

Pero el Manchester United había monotorizado los movimientos de Xavi desde que este anunciara su adiós allá por el mes de enero. Salvo que el equipo mancuniano lleve a cabo en estos dos meses que queda de competición un cambio brusco y radical, Ten Hag abandonará el club inglés a final de temporada, pese a tener contrato hasta 2025. Cabe recordar que el próximo 25 de mayo se disputará con el Manchester City la final de la FA Cup.

Según informa Relevo, el Manchester United veía en Xavi Hernández un entrenador joven. Una leyenda del mundo del fútbol que lo ganó todo como jugador y que ahora, como entrenador, ya sabe lo que es ganar títulos con el Barcelona. Además, consideraban que tenía un perfil con las espaldas anchas y saber asumir la presión de un banquillo como el del conjunto azulgrana. Pues dirigir al equipo de Old Trafford también es un cargo con una presión mayúscula.

Xavi seguirá hasta 2025

Xavi Hernández venía diciendo desde finales de enero que su decisión era inamovible, que se marchaba el 30 de junio de 2024 y que no iba a dar marcha atrás. Pero finalmente hubo un giro de 180 grados y se encargará de dirigir el Barcelona la próxima temporada. Esta decisión llegó tras la reunión que mantuvo con Joan Laporta, Rafa Yuste, Deco y Alejandro Echevarría en el domicilio del presidente en la noche del miércoles.

De esta manera, el Manchester United se queda sin uno de sus principales candidatos para suplir a Ten Hag la próxima temporada. El entrenador holandés no seguirá la próxima temporada salvo sorpresa mayúscula y ahora el equipo de Old Trafford deberá buscar alternativas para dar comienzo a un proyecto que ha sido infructuoso en los últimos años. Cabe recordar que no ganan un título mayor (ya sea Premier League o Champions League) desde 2013. Aquel año levantaron el título doméstico de Inglaterra , mientras que la Orejona no la levantan desde 2009, cuando por aquel momento Cristiano Ronaldo era su estrella antes de fichar por el Real Madrid.