La clasificación del mundial de Fórmula 1 se aprieta más si cabe tras una nueva victoria de Lewis Hamilton en este inédito Gran Premio de Qatar hasta la fecha. El heptcampeón del mundo vuelve a subirse al primer escalón del podio y recorta seis puntos a Max Verstappen, que fue nuevamente segundo aunque logró la vuelta rápida. La distancia entre ambos es ya de tan solo ocho puntos.

Tras la conclusión del GP de Qatar de Fórmula 1, Verstappen continúa al frente de la clasificación del Mundial con seis puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton. Los 25 puntos que sumó el británico restan otros seis al holandés, que sumó 19 al quedar en segunda plaza y ganar el extra por la vuelta rápida. Está a ocho con los 351,5 que suma Vertsappen y los 343,5 de Hamilton. Por su parte, Fernando Alonso sumó 18 puntazos con su mejor carrera con Alpine, volviéndose a subir al podio. Checo Pérez entró finalmente en cuarta posición y le siguió Esteban Ocon. Stroll acabó sexto y justo detrás de él, en séptima posición, estuvo un gran Carlos Sainz. Leclerc le siguió, a éste Lando Norris y por último en décima posición Sebastian Vettel.

Lo que apuntaba a un nuevo hachazo de Mercedes en el Mundial de Constructores, se quedó a poco tras el pinchazo y retirada de Valtteri Bottas. Checo Pérez fue cuarto y sumó algunos puntos para Red Bull, aunque se mantiene en la cabeza Mercedes con 546,5 puntos por los 541,5 que tiene en estos momentos la escudería de la energética.

El GP de Qatar también permitió a otras escuderías mejorar en la clasificación de constructores. Golpe sobre la mesa de Alpine con el tercer y quinto puesto de Fernando Alonso y Esteban Ocon. Los puntos les permiten dar un salto con respecto a Alphatauri Honda y afianzándose en la quinta posición de la escudería. Los 18 puntos del asturiano y los 10 que firmó su compañero francés colocan a Alpine con 137 puntos en la quinta plaza.

El GP de Qatar de Fórmula 1 también ha servido a Ferrari para seguir fuerte en la tercer plaza con 291,5 puntos en el tercer puesto de la clasificación del Mundial de Constructores. Si bien Carlos Sainz fue séptimo y Charles Leclerc fue octavo; Lando Norris terminó noveno y Daniel Ricciardo fue duodécimo, dejando escapar más puntos para McLaren Mercedes, que suma 258 puntos, dejando a 33,5 la diferencia.

Fuera de la zona de puntos quedaron Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher, Georfe Russell y Nikita Mazepin. Tanto Nicholas Lafiti como Valtteri Bottas no acabaron la carrera en Qatar.

Clasificación del GP de Qatar

FINAL CLASSIFICATION: QATAR 🏁

Lewis wins again and closes the gap – and Fernando’s back on the podium 👀

What an afternoon in Qatar!#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/yyQV1BYPmJ

— Formula 1 (@F1) November 21, 2021