Cerezo confiesa el motivo por el que traicionó al Real Madrid y se marchó de la Superliga

El 21 de abril de 2021 el Atlético de Madrid anunció que se iba de la Superliga. Dos años y medio después, el presidente de la entidad, Enrique Cerezo, ha reconocido públicamente que el motivo de bajarse del barco no fue que otro que la amenaza de sanción por parte de la UEFA. «El Atlético se salió porque no queríamos que la UEFA nos sancionara», comentó el dirigente colchonero.

No obstante, el empresario madrileño se postuló a favor de esta nueva competición que contaría con los grandes equipos del fútbol europeo: «Creo que la Superliga es buena para el fútbol español. Con que no haya Superliga han ganado los equipos ingleses. Prueba de ello es que se han llevado a todos los mejores jugadores. Nosotros nos salimos de la Superliga porque no quisimos que la UEFA nos pudiera sancionar y una vez salieron los ingleses no había opción de que saliera», dijo Cerezo.

Así, el motivo por el que el conjunto colchonero dejó solo al Real Madrid en esta lucha no es otro que las presiones de la UEFA. El temor a una posible sanción por parte del máximo organismo del fútbol europeo provocó que el Atlético de Madrid se bajara del barco de la Superliga, poco después de que se marcharan los equipos ingleses ante la amenaza de Boris Johnson, entonces primer ministro británico, a los clubes de la Premier.

Enrique Cerezo reconoció durante una entrevista a Radioestadio de Onda Cero que la Superliga es «buena para el fútbol español» pese a que ellos fueron de los primeros en darse de baja tras el anuncio de los equipos ingleses. Inter y Milan siguieron los pasos del conjunto colchonero y también se marcharon de la competición el mismo día.

El Atlético anuncia su salida

El 21 de abril de 2021, el Atlético de Madrid emitió un comunicado en las primeras horas de la mañana comunicando su marcha de la Superliga. «El Consejo de Administración del Atlético de Madrid, reunido este miércoles por la mañana, ha decidido comunicar formalmente a la Superliga y al resto de clubes fundadores su decisión de no formalizar finalmente su adhesión al proyecto», comenzaba diciendo el escrito oficial.

«Para el club es esencial la concordia entre todos los colectivos que integran la familia rojiblanca, especialmente nuestros aficionados», rezaba el comunicado publicado por aquel entonces. «La plantilla del primer equipo y su entrenador han mostrado su satisfacción por la decisión del club, al entender que los méritos deportivos deben primar por encima de cualquier otro criterio», añadió.

Por su parte, la plantilla, por medio su capitán, Koke Resurrección celebró su salida mediante un comunicado emitido en redes sociales: «Desde la plantilla del Atlético de Madrid os queremos transmitir nuestra satisfacción final de renuncia al proyecto de la Superliga tomada por nuestro club. Seguiremos luchando para ayudar desde nuestra posición a que el Atleti crezca a través de los valores del esfuerzo y mérito deportivo que nos han caracterizado siempre, para que todos vosotros continuéis viéndoos reflejados en esas señas de identidad. Continuamos trabajando duro, centrados en el partido de mañana».