Carlos Sainz sobre su remontada: «Me ha sorprendido tanto o más que a vosotros»

Carlos Sainz quiso dar un subidón de fe a sus aficionados al tratar de explicar por qué logró tal remontada en el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1. El piloto español escaló de la décima a la quinta posición en el circuito de Zandvoort, donde su Ferrari fue mal en clasificación y sorprendentemente bien en carrera.

«No me esperaba la remontada. Sinceramente no. Estaba bastante disgustado con cómo estaban yendo las cosas este fin de semana y quizás un poco negativo y la distancia que teníamos con los primeros en clasificación. Está claro que este coche en carrera es otro coche al de la clasificación y hemos podido ir al ataque en carrera y remontar. No me lo esperaba sinceramente. Nuestras simulaciones decían que séptimo u octavo. Cuando me he visto con ritmo de carrera para pasar a George Russell y Checo Pérez e ir a por el podio ha sido una grata sorpresa. Muy contento con el ritmo», comenzó.

Sainz quiso subir el optimismo de cara a la carrera en la casa de Ferrari que tendrá lugar el próximo fin de semana: «Un poco más optimistas de cara a Italia. Después del batacazo de ayer de la clasificación está claro que hoy teníamos muy buen ritmo. Hay que ser optimistas porque si en la clasificación de Monza no somos los más rápidos luego podemos luchar. Está claro que este año con lo apretado que está todo entre los cuatro equipos de cabeza en carrera, puedes ir más décimas más rápido. Hay que ser optimistas y no rendirse porque ya hemos demostrado que podemos remontar».

«Me ha sorprendido tanto o más que a vosotros. También sobre todo acabar tan cerca del podio. Saliendo décimo estar a seis segundos del podio es una buena noticia para mí. El último recambio con la goma dura venía cogiendo a Oscar Piastri. No sé, he ido muy rápido toda la carrera, muy cómodo con el coche también y hemos conseguido hacer una muy buena carrera. Hay que seguir creyendo porque está claro que las clasificaciones con este coche son complicadas, pero luego las carreras te permiten algo más», explicó.

Sainz se quiere enganchar a la igualdad del campeonato

«Está tan apretada la cosa que lo único que es una certeza es McLaren. Yo creo que estarán delante todas las carreras como el equipo a batir. Luego Red Bull y luego nosotros. Max Verstappen va a estar ahí siempre, casi nunca falla, pero el resto estamos ahí. Hay que creer que el podio en cada carrera es posible porque puede estar siempre muy apretado», dijo, hablando de la igualdad entre los pilotos de la zona alta.

«Es lo que os dije en muchas ocasiones el año pasado. No teníamos clara la estrategia porque nos comíamos los neumáticos. Tenías que hacer una carrera muy base. Este año al cuidarlo mejor te permite llegar a final de carrera. No hay secretos en este deporte, trabajas en el ritmo de carrera y el coche mejora», explicó sobre la diferencia entre el Ferrari de 2023 y el de 2024.

«Hay una mezcla de cosas. No somos capaces de encender el neumático en el primer sector y eso ya nos cuesta bastante. Luego en clasificación por algún motivo no rinde al nivel que esperamos, así que hay que seguir investigando y trabajando», concluyó.