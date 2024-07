Carlos Sainz sabe que es la pieza más cotizada que queda en el mercado… y por eso espera

Cada día que pasa la espera de Carlos Sainz gana más sentido. Aunque esta situación, que no es nueva para él, le está consumiendo casi todo su tiempo de descanso entre carrera y carrera, puede acabar llevándole a buen puerto, es decir, a un gran volante. Con la oferta de Williams encima de la mesa y la que se conoció recientemente de Alpine, confirmada por Flavio Briatore, Toto Wolff le ha vuelto a abrir la puerta de Mercedes con unas declaraciones en las que ha retirado lo que afirmaba hace escasas semanas.

La versión del jefe de la escudería alemana hasta este jueves era la siguiente: «Queremos centrarnos en Kimi Andrea Antonelli. Nuestros pilotos jóvenes son el futuro, y así se lo hemos dicho a Carlos Sainz». Wolff daba por sentado que el piloto italiano de 17 años daría el salto a la Fórmula 1 en 2025 y dejaría sin espacio a Sainz, pues George Russell tiene contrato el año que viene. Pero con sus últimas palabras deja claro que ha reconsiderado esta decisión y que el español regresa a su agenda para el siguiente Mundial.

«Si tenemos más tiempo para decidir, Carlos definitivamente sigue siendo una oportunidad, pero Carlos necesita tomar una decisión sobre lo que hace con los otros equipos», añadía Wolff. Este cambio de rumbo coincide con el aumento de la paciencia de Sainz, que recientemente optó por darse más tiempo para decidir y estudiar cada oferta. Esa es su versión de cara al público, pero lo cierto es que su espera tiene que ver más con el posible giro de guion que se puede dar en los grandes equipos.

De momento, el único asiento que continúa libre entre las cinco primeras escuderías es el de Mercedes, pero Sainz tampoco pierde de vista el conflicto interno que existe en Red Bull. La semana pasada, Jos Verstappen, padre de Max, y Christian Horner, echaban más leña al fuego con un intercambio de dardos que poco o nada ayudan al equipo en un contexto adverso en el que se están viendo igualados por McLaren y por Lando Norris.

Red Bull y Mercedes, puertas entreabiertas

Para colmo, Checo Pérez ha sumado 15 puntos en las últimas cinco carreras, unos números inadmisibles en la mejor escudería del mundo, pero que le siguen valiendo para mantener su blindaje hasta 2026. Sainz mira de reojo todo ello y también los hechos, y es que a día de hoy está mejor colocado en la tabla que los dos pilotos de Mercedes. De hecho, pudo con el que será su sustituto en Ferrari, Lewis Hamilton, en la última prueba en el Red Bull Ring, donde firmó su quinto podio de la temporada.

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, pues después de Silverstone sólo quedarán dos carreras –Hungría y Bélgica– para llegar al ecuador, Sainz prefiere tomárselo con todavía más calma, empleando la paciente fórmula que ya le sirvió para fichar por Ferrari en 2020. Además, en su llegada al circuito británico, zanjó este asunto por el momento para centrarse en lo únicamente deportivo.

«He decidido no hablar más de mi futuro hasta que tome la decisión, pero vosotros seréis los primeros en saberlo», ha comentado este jueves para la prensa ubicada en las instalaciones de Ferrari en el Gran Premio de Gran Bretaña. Además, le agradeció públicamente el interés que mostró Briatore por él en boca de Alpine: «Puedo darle las gracias. Muchas gracias a Flavio por las amables palabras, especialmente de un tipo como él que entiende este deporte, lleva aquí tanto tiempo, y ha visto, creo, unos cuantos pilotos en su carrera. Me siento bien con esas palabras, sí».

Sainz habla de la dureza de su situación

«Honestamente, pienso en ello bastante, no voy a mentir. De lunes a jueves, antes de llegar a la pista, hay un montón de llamadas telefónicas, un montón de tiempo pasado en el teléfono, reuniones con mi equipo de gestión, si no también con los equipos que estoy hablando, tratando de entender y tratar de tener una imagen completa de la situación. Sí, probablemente sea bastante estresante y lleve mucho tiempo. En lugar de poder desconectar y recargar las pilas, tu mente está en otra parte, pensando en tu futuro y preguntándote cómo será», decía, confesando sus sensaciones con la situación que está atravesando.

«Así que no es la situación ideal. Al mismo tiempo, cuando llego el jueves me siento capaz de rendir en cuanto entro en una reunión de ingenieros, en cuanto me pongo el casco, me siento al 100% en el coche. Y, sí, creo que el fin de semana de Austria demuestra que todavía estoy a un nivel muy alto y realizando una de mis mejores temporadas en la F1. Pero, como siempre he dicho, no voy a ser hipócrita», concluyó.